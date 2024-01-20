Подробности представитель Офиса Президента рассказал в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Он подчеркнул, что переговоры могут начаться в тот момент, когда Россия уже потерпит тактические поражения. На территории страны-террориста начнутся разные процессы. В частности социальные напряжения и внутренние бунты.

Обратите внимание Уже есть точные даты подписания новых договоров по гарантиям безопасности для Украины, – Зеленский

Если же говорить о переговорах, в которых Россия должна отказаться от ядерного оружия, это будет значить, что страна-террорист потерпела глобальное поражение. Она уже не может доминировать в глобальном политическом процессе и не имеет никаких ресурсов. Также на этом этапе Россию необходимо лишить права вето в Совбезе ООН.

Что о переговорах говорил Кулеба

Раньше возможность переговоров Украины с Россией прокомментировал Дмитрий Кулеба. Глава МИД Украины сказал, что это может произойти, когда наше государство будет чувствовать себя сильнее на поле боя. Для этого ВСУ нужно предоставить больше оружия.

Кулеба отметил, что миру лучше сделать это сейчас, чем потом останавливать Россию в разных частях мира. Также глава МИД подчеркнул: Украина никогда не сдастся России. Если у нас не будет оружия, мы будем воевать лопатами.