Зеленский рассказал, что он готовится к проведению международных мероприятий, которые уже пройдут на следующей неделе. На них будет решаться вопрос о новых гарантиях безопасности для Украины.

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Новые сильные соглашения

По словам Зеленского, сейчас идет подготовка новых двусторонних соглашений с партнерами. Президент подчеркнул, что уже в январе и феврале будут соответствующие результаты.

Уже мы видим конкретные даты, когда могут быть новые и сильные документы,

– заявил украинский лидер.

Вклад в оборону

Кроме того, президент рассказал, что Киев и дальше работает с ключевыми союзниками относительно оборонной поддержке "сейчас, на этих неделях и месяцах".

Будут новые оборонные пакеты,

– отметил Зеленский, поблагодарив всех друзей Украины, которые понимают, что спасение жизней нельзя отложить на потом.

Более сотни боестолкновений

Глава государства рассказал, что за последние сутки в Украине произошло более сотни интенсивных боев.

Наиболее жестко – в Авдеевке, Марьинское направление – Красногоровка, Лиманское направление, Северское направление, Купянское направление наше, Херсонское направление – в Крынках,

– отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Россию нужно лишить каких-либо иллюзий, что ей удастся чего-то достичь в этой войне.

Президент особо отметил воинов, которые сражаются на Юге.

В частности, старший солдат Сергей Филоненко, 123-я отдельная бригада ТрО. Спасибо за храбрость! Главный сержант роты логистики 124-й бригады терробороны Андрей Сучок. Спасибо за значительные боевые результаты в Херсонской области! Солдат Александр Плахотнюк, 38-й зенитный ракетный полк. Спасибо за точность при отражении ударов российских террористов по нашим портам в Одесской области.

Слава всем, чья смелость и эффективность становятся силой Украины – общей силой нашего народа!

– обратился украинский лидер.

Украина уже подписала первое соглашение о гарантиях безопасности

12 января во время визита британского премьера Риши Сунака в Киев было подписано двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Оно рассчитано на 10 лет. Срок действия сделки можно продлевать. Она действует до вступления Украины в НАТО.

Настоящий договор предусматривает сотрудничество Лондона и Киева в области обороны и безопасности. Британия будет делиться разведданными и помогать с военной подготовкой.

Также Великобритания обязалась оказать Украине военную помощь в случае повторного наступления России.