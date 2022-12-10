На тлі підготовки Росії до нової мобілізації: чим Україні допоможуть касетні снаряди

У США заявили, що стурбовані запитом щодо постачання Україні касетних боєприпасів і поки не розглядають це питання. Але юридично ні Україна, ні США, ні Росія не підписали міжнародних угод щодо незастосування касетної зброї.

До того ж росіяни взагалі керуються своїм внутрішнім законодавством та широко застосовують касетні боєприпаси. Про це 24 каналу розповів військовий експерт та генерал-лейтенант ЗСУ у відставці Ігор Романенко.

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Як Україні могли б допомогти касетні боєприпаси

Останнім часом Росія завезла до України багато особового складу, переважно це новомобілізовані окупанти. Ба більше, країна-агресорка таємно готує нову хвилю мобілізації. Тож для Збройних Сил постає питання ефективної протидії великій кількості живої сили ворога.

Згідно з чинним законодавством ми не порушуємо міжнародних норм, оскільки ми підписували угоду щодо незастосування касетних боєприпасів. Крім того, інші дві країни-учасниці процесу також не підписували цієї угоди.

Сполучені Штати бояться ймовірної ескалації у війні України з Росією, саме тому з побоюванням сприймають такі запити. На жаль, лише наступні страшні події зрушують з місця наших партнерів.

Відносно цієї зброї розглядається питання використання касетних ракет, щоб приладнати їм керовані бомби. Цей тандем дає можливість у такий спосіб застосовувати високоточну зброю на дальність до 150 кілометрів,

– зауважив військовий експерт.

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Він додав, що це більше ніж 80 кілометрів, які наразі дають нам HIMARS. Однак ця розробка, якою займається компанія Boeing зможе реалізуватися наступного літа, а до цього часу українські захисники мають виходити з можливості ураження у 80 кілометрів.

Що сказали в Білому домі

Касетні боєприпаси – засоби ураження, форму яких заповнюють однотипними касетними бойовими елементами, що розкидаються на заданій висоті над поверхнею землі. У такий спосіб касетні боєприпаси забезпечують ураження великої площі.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Вашингтон має побоювання щодо застосування касетних боєприпасів Україною. Однак представник адміністрації Байдена відмовився підтверджувати, що Київ дійсно скерував такий запит до Вашингтона.

Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів,

– зазначив Кірбі.

Джерела ЗМІ стверджують, що у Вашингтоні зараз активно не розглядають не тільки запити на касетні боєприпаси, але й на інші види озброєння. Однак про яку саме зброю йде мова – поки не уточнюють. Водночас співрозмовники видання уточнили, що мова йде не про відмову. Просто деякі запити поки не опрацьовують.