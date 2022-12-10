За даними ЗМІ, Білий дім стурбований тим, що Україна просить зброю, яка заборонена у понад 100 країнах світу. Однак Вашингтон не відмовляє Києву.

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США поки не розглядають український запит

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі підтвердив, що Вашингтон має побоювання щодо застосування касетних боєприпасів Україною. Однак представник адміністрації Байдена відмовився підтверджувати, що справді Київ скерував такий запит до Вашингтона.

Згідно з нашою власною політикою, у нас є побоювання з приводу використання таких боєприпасів,

– зазначив Кірбі.

Джерела ЗМІ стверджують, що у Вашингтоні зараз активно не розглядають не тільки запити на касетні боєприпаси, але й на інші види озброєння. Однак про яку саме зброю йде мова – поки не уточнюють. Водночас співрозмовники видання уточнили, що мова йде не про відмови. Просто деякі запити поки не опрацьовують.

Попри те США не вважають, що Україні на полі бою потрібні касетні боєприпаси, тому поки цей запит і не обговорюють.

Зверніть увагу! Касетні боєприпаси – це снаряди з контейнерами, що розкриваються у повітрі, розкидаючи велику кількість розривних "бомб". Спочатку вони призначалися для ураження військових цілей на великій території, але були заборонені через велику небезпеку для мирних жителів. Понад 100 країн світу підписалися під забороною, але США у цьому переліку немає. Попри те, Конгрес США обмежив повноваження президента щодо передання цієї зброї іншим країнам. Держдеп та Білий дім можуть обійти цю заборону, але тільки дотримуючись високих правових стандартів, зокрема з обґрунтування цього рішення.