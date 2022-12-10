По данным СМИ, Белый дом обеспокоен тем, что Украина просит оружие, которое запрещено более чем в 100 странах мира. Однако Вашингтон не отказывает Киеву.
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США пока не рассматривают украинский запрос
Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил, что у Вашингтона есть опасения относительно применения кассетных боеприпасов Украиной. Однако представитель администрации Байдена отказался подтверждать, что Киев направил такой запрос в Вашингтон.
Согласно нашей собственной политике, у нас есть опасения по поводу использования таких боеприпасов,
– отметил Кирби.
Источники СМИ утверждают, что в Вашингтоне сейчас активно не рассматривают не только запросы на кассетные боеприпасы, но и другие виды вооружения. Однако о каком именно оружии идет речь – пока не уточняется. В то же время, собеседники издания уточнили, что речь идет не об отказах. Просто некоторые запросы пока не прорабатываются.
Тем не менее, США не считают, что Украине на поле боя нужны кассетные боеприпасы, поэтому пока этот запрос и не обсуждают.