Як українці святкували Дні Незалежності в попередні роки: яскрава фотопідбірка

За 30 років своєї незалежності Україна 24 серпня бачила не лише військові паради та феєрверки. Змінювалися керівники держави, традиції святкування та навіть геополітичний курс. Єдине, що було незмінним і лише зміцнилося з часом – розуміння та усвідомлення ціни незалежності.

24 канал пропонує пригадати, з яким розмахом українці святкували Дні Незалежності від 1991 року і донині.

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1991 рік

Важко повірити, але свій перший День Незалежності 1991 року Україна святкувала не 24 серпня, а 16 липня. Це пов'язано з тим, що у 1990 році Верховна Рада ухвалила надзвичайно важливий документ – "Декларацію про державний суверенітет України".

У ній прописувалася:

політична та економічна самостійність у межах кордонів УРСР,

українське громадянство,

необхідність створити власну Конституцію, армію, фінансову систему та держбюджет.

Тоді українці влаштували багатотисячний марш київським Хрещатиком у національному одязі та із синьо-жовтими прапорами. Щоправда, не минулося й без радянських "надбань". Керівництво Комуністичної партії УРСР покладало квіти до пам'ятників Леніну, а потім провело урочисті збори у палаці "Україна".

Святкування завершилося виступом львівського рок-гурту "Брати Гадюкіни" на сучасному Майдані Незалежності та святковим салютом. Як ви бачите, практики проведення військових парадів тоді ще не було.

Як святкували перши День Незалежності / Фото Олександра Клименка (The Babel)

1992 рік

Починаючи з 1992 року і донині, День Незалежності почали святкувати 24 серпня. Потреба змінити дату виникла через те, що український парламент 24 серпня 1991 року ухвалив "Акт проголошення незалежності України".

1992-й став знаковим для всієї України, адже вперше того року українці мали бодай частину основних державних символів: національний синьо-жовтий стяг та затверджену музику Державного гімну. Так-так, лише музику. Текст же з'явився знано пізніше – лише через 11 років.



Виступ ансамблю біля Одеського театру / Фото Ігоря Павленка (ЦДКФФА України)



Кияни біля пам'ятника Тарасу Шевченку / Фото Володимира Соловйова (ЦДКФФА України)

1993 рік

Після 1992 року політичні лідери України взяли приклад з простих українців та несли квіти до пам'ятників Шевченку, а не Леніну. У 1993 році Хрещатиком пройшов урочистий марш духових оркестрів, а також відбулося фантастичне авіашоу.



Авіашоу у Києві / Фото Валентина Фаліна (ЦДКФФА України)



Марш духових оркестрів на вулиці Хрещатик / Фото Валентина Фаліна (ЦДКФФА України)

1994 рік

Відзначати День Незалежності стали з більшим розмахом. Масові гуляння влаштовували у всіх куточках країни, а обов'язковими атрибутами були святкові концерти та салюти. Крім того, 1994-го відбувся перший військовий парад до Дня Незалежності. У ньому брали участь українські військові. А от військову техніку до параду не залучили.



Урочисте покладання квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку / Фото "Укрінформу"

1995 рік

У порівнянні з попередніми роками святкування 1995-го було доволі скромним. Єдине, що вирізняло День Незалежності з-поміж інших днів – святкова концертна програма "Україно, ми твої сини" на Майдані.



Концертна програма "Україно, ми твої сини" у 1995 році / Фото "Слово Просвіти"



Учасники вокального ансамблю "Джерело" / Фото з архіву ЦДКФФА України

1996 рік

П'яту річницю незалежності Україна зустріла з Конституцією, ухваленою Верховною Радою у червні того року. Основний закон затверджував:

державні символи держави,

державну мову та право приватної власності.

Того ж року українська гривня стала національною валютою замість карбованців.

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У 1996-му влада не дуже витрачалася на масові заходи. До урочистостей до Дня Незалежності долучили лише невелику кількість військових.



Відзначення Дня Незалежності України у 1996 році / АР

1997 рік

Українці вже звикли 24 серпня відзначати без парадів та військової техніки. А от святкові концерти та виступи народних ансамблів вже стали доброю традицією. У 1997 році відбулася лише святкова хода громадян центром Києва та покладання квітів до пам'ятника Шевченку.

1998 рік

Після скромного та спокійного святкування 1997-го влада таки вирішила повернути масштаби головного державного свята. У 1998 році у Києві відбулося значно більше культурних та розважальних заходів. До прикладу, на Хрещатику відбулося театралізоване дійство, частинами якого стали, зокрема, хода спортсменів та парад ретро-автомобілів.

Після чималої перерви в Україні також відновили традицію військових парадів на День Незалежності. Тоді головною площею Києва крокували підрозділи ЗСУ. Також кияни та гості столиці могли побачити колону військової техніки.



Парад ретро-автомобілів у Києві / Фото з архіву ЦДКФФА України



Традицію проведення параду відновили / Фото з архіву ЦДКФФА України



Майданом Незалежності проїхали танки / Фото з архіву ЦДКФФА України

1999 рік

Президенту Леоніду Кучмі сподобалася практика проведення парадів, тож у 1999 році у Києві можна було знов побачити військових та техніку. Однак тоді додалася ще й авіація. Того ж року у столиці влаштували марафон до Дня Незалежності. У ньому могли взяти участь всі охочі.



Марафон на честь Дня Незалежності / Фото з архіву ЦДКФФА України

Військовий парад у 1999 році: дивіться відео

2000 рік

До дев'ятої річниці незалежності у Києві влаштували військовий парад без танків та авіації. Причина проста – не знайшлося грошей.



Тренування авіаторів до параду / Фото EPA

Втім, святкування 2000 року запам'яталося дещо іншим. Річ у тім, що 24 серпня предстоятель УПЦ (Московський патріархат) Володимир мав освячувати Свято-Успенський Собор Києво-Печерської лаври. Українці ж вимагали, аби їхню святиню освячували представники УПЦ Київського патріархату. Між протестувальниками та міліцією виникли зіткнення.

2001 рік

Перше десятиріччя своєї незалежності Україна відсвяткувала з розмахом. Київ приймав в гостях очільника Кремля Володимира Путіна та лідера Польщі того часу Олександра Квасневського. Крім того, саме у 2001 році у столиці встановили верхню частину монументу Незалежності.



Встановлення верхівки монументу Незалежності / Фото з сайту музею Революції Гідності

А 24 серпня відбувся наймасштабніший на той момент військовий парад в Україні. Участь у ньому взяли 6,5 тисяч військовослужбовців. Також паради влаштували у Львові, Вінниці, Одесі, Чернігові та Севастополі.

Авіапарад у Києві 2001 року: дивіться відео

2002 рік

День Незалежності 2002-го був затьмарений трагедією, що сталася на Львівщині. 27 липня на Скнилівському аеродромі приблизно 10 тисяч людей зібралися, аби наживо побачити фігури вищого пілотажу. Але грандіозне авіашоу за лічені секунди перетворилося на моторошне видовище.

Що відомо про Скнилівську трагедію? Під час авіашоу СУ-27 несподівано став падати й врізався в натовп глядачів. Літак вибухнув і запалав. Під уламками загинуло 77 людей, серед них – 28 дітей. Ще приблизно 300 отримали поранення. Керували літаком двоє досвідчених пілотів: полковники Володимир Топонар та Юрій Єгоров. Вони змогли катапультуватись, обоє залишися живі та зазнали лише незначних пошкоджень.

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Тож, 24 серпня 2002 року розважальні заходи скоротили до мінімуму.

Скнилівська трагедія 2002-го / Фото Getty Images

2003 рік

Роком пізніше в окупованому нині Росією Севастополі відкрили 3,5-метровий пам’ятник Тарасові Шевченку. А в українській столиці знову відбувся військовий парад, але без військової техніки. Того разу в ньому взяли участь 5 тисяч військових. Проходження військ у 2003-му вперше почалося з маршу "Козацька слава".

Військовий парад 2003 року: дивіться відео

2004 рік

Без військової техніки минув і парад 2004-го. Парад у День Незалежності відбувся і наступного року. 24 серпня 2004 року Хрещатиком пройшли близько 5 тисяч військовослужбовців та працівників правоохоронних органів. Розважальні заходи були не чисельними.



Підготовка до параду 20 серпня 2004 року / Фото Сергія Клименка



Участь у параді взяли 5 тисяч військових / Фото Сергія Клименка

2005 рік

Третій Президент України Віктор Ющенко вирішив внести свої корективи у святкування Дня Незалежності. Його секретаріат пообіцяв відмовитися від "шароварщини" під час святкування і вдаритися в культуру. Тож 24 серпня 2005 року на Майдані Незалежності співав хор Національної опери, а умільці з різних куточків України представляли народне мистецтво.

Замість військового параду в Софії Київській за участі президента пройшла "Молитва за Україну". А Хрещатиком крокували військові музиканти.



Діти Ющенка слухають виступ батька / Фото "Української правди"

2006 рік

22 серпня на Донеччині сталася масштабна авіакатастрофа за участю російського літака Ту-154. Тоді загинули одразу 170 людей. Україна, яка тоді ще мала тісні зв'язки з "братнім народом", вирішила перенести святкування Дня Незалежності на пару днів – з 24 на 26 серпня.

На Хрещатику відбувся концерт 32 військових оркестрів з різних областей України.



Святкування Дня Незалежності на площі Софійського собору / Фото RFE

2007 рік

Українці у 2007-му влаштували у своїх містах акцію "Українська вишиванка". Вони одягали у святкове вбрання не лише себе та дітей, але й пам'ятники. До прикладу, 24 серпня 2007 року відома скульптура "Хлопчик, який пісяє" у Брюсселі приміряла одяг козака. Відтоді його час від часу наряджали в українське народне вбрання.

Як пише "Україна молода" , скульптура голого малюка з'явилася у Брюсселі ще у 1619 році. Відтоді "Хлопчик, який пісяє" нагадує бельгійцям про оригінальний спосіб гасіння пожежі, завдяки якому середньовічне місто не перетворилося на попелище.

Аби хлопчик не був "голим-босим" вкінці 17 століття започаткували традиції одягати його у різні вбрання. Відтоді в його гардеробі накопичилося понад 800 різних убрань.



Скульптура "Хлопчик, який пісяє" в костюмі козака / Фото "Кореспондент"

2008 рік

Після кількарічної перерви у столиці таки влаштували військовий парад з військовою технікою. Його назвали одним з наймасовіших, залучивши до нього:

понад 3,5 тисячі військовослужбовців,

144 одиниці озброєння і військової техніки,

батареї "Град", "Ураган" і "Смерч",

8 вертольотів і 22 літаки у складі повітряної колони,

18 оркестрових колективів Збройних сил України.

Парад став наймасовішим за останні роки / Фото Michael Esspe, AP, EPA

2009 рік

Українці ніби відчували, що наступні роки святкування Дня Незалежності з легкої руки президента-втікача Віктора Януковича отримає зовсім інший зміст. Тож святкували 24 серпня 2009-го ніби востаннє. У Києві крім святкового концерту відбувся військовий парад, який ледве не перевершив парад попереднього року.

Окрім великої кількості військових та техніки, над Хрещатиком пролетіли 35 літаків і вертольотів винищувальної, штурмової, бомбардувальної, розвідувальної, армійської та транспортної авіації. Але родзинкою програми став проліт над Майданом Незалежності найбільшого у світі вантажного літака Ан-225 "Мрія".



"Мрія" пролітає над столицею під час репетиції параду 2009 року / Фото АР

Масштабний парад у 2009 році / Фото RFE

2010 рік

Після приходу до влади Віктора Януковича паради у столиці на честь Дня Незалежності не проводилися. Президент-втікач пояснював це економією коштів. Не було навіть святкового салюту. Його Янукович заборонив через спеку.

Спроба громадськості самостійно організувати ходу в центрі Києва наразилася на спротив працівників правоохоронних органів.

Імпровізований парад вишиванок у Києві: дивіться відео

2011 рік

До 20-тої річниці України Янукович видав указ про скасування військового параду у більшості великих міст. Дату, яку, здавалося б, варто було святкувати із розмахом, майже не відзначали. Тоді ініціативу у свої руки взяла місцева влада. Вона влаштувала невеличкі концерти та організувала покладання квітів до пам'ятників Шевченку.

У Києві ж обурені відмовою від традиційних урочистостей опозиційні партії оголосили про власну святкову ходу 24 серпня. Вони зібралися біля пам'ятника Тарасу Шевченку і вирішили піти до Адміністрації Президента. Але на своєму шляху вони зустріли посилені кордони міліції, зокрема сумнозвісного загону "Беркут".

Тоді силовики відгамселили активістів та застосовували проти них сльозогінний газ.



Активісти протистоять "Беркуту" / Фото AFP

2012 рік

Розважальні заходи 2012-го були головним елементом святкування Дня Незалежності. На велике здивування українців, у столиці знов почали влаштовувати масові гуляння. Центр Києва розділили на кілька зон, в яких відбувалися різноманітні ярмарки та навіть фестиваль морозива.

Також на Майдані Незалежності відбулися великий парад вишиванок і концерт. Святкування завершилося великим салютом.

Концерт класичної музики "Тобі, незалежна Батьківщино!" / Фото Profiltd

2013 рік

Тогорічна програма святкування мало чим відрізнялася від попереднього року. Але до параду вишиванок додався парад возів у супроводі творчих колективів. Також на Хрещатику відбулися виступи гімнастів, циркові номери, виступи футбольних фристайлерів.

А на святковому концерті виступали популярні українські зірки: Наталія Могилевська, Таїсія Повалій, Олександр Пономарьов, Злата Огнєвич, Світлана Лобода, Вєрка Сердючка, Антоніна Матвієнко, Потап і Настя, "Время и Стекло", Тіна Кароль, Марія Яремчук, Олег Скрипка та інші.

Парад вишиванок у Києві: дивіться відео

У 2013 році День Незалежності з розмахом святкували й у Луганську. А вже за рік місто буде окуповане проросійськими бойовиками.

Святкування Дня Незалежності у Луганську / Фото Луганської міськради

2014 рік

Втеча Віктора Януковича, Революція Гідності, окупація Росією Криму та війна на Донбасі – важко повірити, що усі ці події сталися менше, ніж за 2 роки. 2013-й та 2014-й дійсно випробували українців на міцність. Аби підсилити бойовий дух новообраний президент Петро Порошенко вирішив влаштувати військовий парад на День Незалежності.

Проведення параду під час бойових дій на сході України викликало протилежні думки. Мовляв, військова техніка була більш потрібна на Донбасі, де якраз тривала активна фаза АТО. Зрештою, після завершення урочистостей частина техніки та особового складу таки вирушила на фронт.

Після параду техніку відправила в АТО / Фото Nickispeaki

2015 рік

Після 2014-го парад на День Незалежності став головним елементом святкування. Для українців він набув іншого сенсу, так само як і поняття незалежності. Щоправда, після шквалу критики парад 2015 року відбувся без участі військової техніки.

Але Києвом крокували 2 300 українських військовослужбовців. А 14 військових частин отримали бойові прапори з відзнакою – стрічкою до бойового знамена "За мужність і відвагу".

Українці відчули ціну незалежності / Фото Getty Images, AP

2016 рік

На святкування 25-річчя Незалежності України запросили президента Польщі Анджея Дуду. Хрещатиком йшли понад 4 тисячі військових і 200 одиниць техніки. Також у 2016 році українські військові вперше продемонстрували військову форму нового дизайну. Участь у параді взяла литовсько-польсько-українська бригада.

Учасники параду вшанували загиблих українських героїв. Хвилина мовчання супроводжувалась виконанням пісні "Пливе кача".

У параді взяла участь литовсько-польсько-українська бригада / Фото Dmitry Ikunin

2017 рік

Тепер українці покладали квіти не тільки біля пам'ятників Тарасу Шевченку, а й у місцях вшанування пам'яті Героїв Небесної сотні та загиблих у війні на Донбасі. Святкування 2017 року було інтернаціональним – вперше Майданом Незалежності крокували військові підрозділи 10 країн-партнерів.

Також на параді були присутні міністри оборони США, Литви, Латвії, Молдови, Польщі, Чорногорії, Естонії, а також заступник міністра оборони Великої Британії, командувач армії США в Європі.

Вперше указом президента військовим частинам, які проявили мужність і героїзм, і особливо відзначилися в ході бойових дій, були присвоєні почесні найменування зі стрічками до бойового знамена.

Парад у 2017 році був інтернаціональним / Фото Getty Images

2018 рік

У параді до Дня Незалежності "Марш нової армії" взяли участь представники:

ЗСУ,

Нацгвардії,

Держприкордонслужби,

Служби безпеки України та інших відомств,

а також понад 20 військових оркестрів.

Уперше участь у параді військ взяли жінки-військовослужбовці, а також і військові капелани. Водночас кількість країн-партнерів, які взяли участь у параді 2018 року, збільшилася до 18.

Варте уваги Яка техніка була присутньою на параді до Дня Незалежності-2018

Знаковим є і те, що саме з 2018-го військові на параді почали використовували вітання "Слава Україні!" – "Героям слава!".

Вперше участь у параді взяли жінки-військові / Фото DW

2019 рік

Володимир Зеленський вирішив скасувати військовий парад 24 серпня 2019-го. Як пояснив шостий президент України, краще виділити 300 мільйонів гривень на премії українським військовим. У результаті військовослужбовці отримали по тисячі гривень до свята, а учасники ООС – по 2 тисячі.

Замість параду 24 серпня в Києві пройшов Марш гідності за участю військових, дипломатів, медиків, учителів, спортсменів, волонтерів та керівництва країни. Українські виконавці заспівали гімн України на Майдані Незалежності, Володимир Зеленський виступив з офіційною промовою.

Паралельно в столиці відбувся Марш захисників України, організований ветеранськими спілками та волонтерами.

Хода гідності у Києві / Фото Ростислава Лабенського (24 канал)

2020 рік

Торік святкування Дня Незалежності через пандемію коронавірусу було більш "камерним". Його провели на Софійській площі. Володимир Зеленський виступив з промовою, нагородив військових і артистів. Після офіційної частини на площі відбувся святковий концерт, який ознаменувався скандалом.

Річ у тім, що частина пісень зі святкового попурі були російськими. Ба більше, виконавці хітів звернули увагу на те, що не було дотримано авторських прав на пісні. Окрім того, у мережі почалися активні дискусії щодо добору пісень і участі в концерті окремих артистів, що гастролювали в Росії чи колись підтримували "Партію Регіонів".

До теми Олександр Ткаченко пояснив, чому у попурі на День Незалежності звучали російські пісні

Додамо, що 17-хвилинне попурі виконали 18 музикантів українського шоу-бізнесу виконали з 42 найпопулярніших пісень незалежної України. Ідея створення і продюсування належить співаку Дмитру Монатіку.

Попурі на День Незалежності 2020: дивіться відео

Як відзначали 29-ту річницю незалежності / Фото Офісу Президента

2021 рік

Вже відомо, що святкові заходи з нагоди 30-річчя Дня незалежності України триватимуть з 22 до 24 серпня. У ці 3 дні по всій країні відбудеться понад 150 заходів, які об'єднали слоганом "Ти у мене єдина".

У День Незалежності України, 24 серпня, на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України. Заплановані заходи за участі представників і техніки всіх сил сектору безпеки та оборони України та країн-партнерів.