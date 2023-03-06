Резніков пояснив, за яким принципом відбувається відбір кандидатів на мобілізацію

Понад рік тому в Україні оголосили воєнний стан та загальну мобілізацію. У багатьох виникає час від часу логічне запитання, у який спосіб відбувається відбір військовозобов'язаних. Прояснив ситуацію глава Міноборони.

Міністр оборони України Олексій Резніков констатував, що в командуванні української армії чітко знають, скільки військових та якої спеціальності потрібно на фронті. З його слів розуміло, що працює усе за логічною схемою: спершу – формування запиту, а потім відбір.

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Резніков про підхід до мобілізації за ВОС

Варто також сказати, що у той час, коли Генштаб визначає завдання територіальним центрам комплектації за військово-обліковими спеціальностями (ВОС), оборонне відомство нашої держави намагається зацифровувати усі документи, які поки ще існують в паперовому вигляді.

У Генштабу є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання військкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль і мріє перетворити паперову мішанину на зацифрований продукт,

– сказав Резніков.

Разом з тим він розповів, у чому сенсу підходу до мобілізації за ВОС, адже багато хто вважає, що велика кількість, скажімо, офіцерів не отримала достатню базу знань у вищих навчальних закладах, не проявляє лідерські якості та змушена навчатися всього фактично з нуля.

Як зазначив Резніков, питання лідерства армії є надзвичайно важливим. Водночас від міністрів оборони різних держав часто надходять пропозиції щодо лідерських курсів молодших командирів, середніх командирів і сержантів. Власне, саме сержанти, як відомо, є кістяком армії.

Зауважимо, що міністр оборони погодився з тим, що підхід ВНЗ до військового вишколу, який існував у нашій державі тривалий час, не був належної якості.

Ми чи не 30 років жили в парадигмі, що на нас ніхто не нападе. І для багатьох вишів військова кафедра була формальністю,

– наголосив очільник Міноборони.

"Мобілізаційний план ще не завершений"

Згадаємо слова Резнікова стосовно того, що мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації парламентом указу президента про введення воєнного стану, ще не завершений. Військовозобов'язаним громадянам нашої держави слід бути готовими до того, що за потреби їх можуть мобілізувати.