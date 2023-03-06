Резников объяснил, по какому принципу происходит отбор кандидатов на мобилизацию

Больше года назад в Украине объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. У многих время от времени возникает логичный вопрос, каким образом происходит отбор военнообязанных. Прояснил ситуацию глава Минобороны.

Министр обороны Украины Алексей Резников констатировал, что в командовании украинской армии четко знают, сколько военных какой специальности нужно на фронте. С его слов понятно, что работает все по логичной схеме: сначала – формирование запроса, а затем отбор.

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Резников о подходе к мобилизации по ВУС

Следует также сказать, что в то время, когда Генштаб определяет задачи территориальным центрам комплектации по военно-учетным специальностям (ВУС), оборонное ведомство нашего государства пытается оцифровывать все документы, которые пока еще существуют в бумажном виде.

У Генштаба есть потребность. Он точно знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную мешанину в оцифрованный продукт,

сказал Резников.

Вместе с тем он рассказал в чем смысл подхода к мобилизации по ВУС, ведь многие считают, что большое количество, скажем, офицеров не получило достаточную базу знаний в высших учебных заведениях, не проявляет лидерских качеств и вынуждено учиться всему фактически с нуля.

Как отметил Резников, вопрос лидерства армии чрезвычайно важен. В то же время, от министров обороны разных государств часто поступают предложения по лидерским курсам младших командиров, средних командиров и сержантов. Собственно, именно сержанты, как известно, являются костяком армии.

Заметим, что министр обороны согласился с тем, что подход вузов к военной подготовке, который существовал в нашем государстве длительное время, не был должного качества.

Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью,

– подчеркнул глава Минобороны.

"Мобилизационный план еще не завершен"

Вспомним слова Резникова относительно того, что мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще не завершен. Военнообязанные граждане нашего государства должны быть готовы к тому, что при необходимости их могут мобилизовать.