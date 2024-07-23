Завтра світло українцям вимикатимуть протягом всієї доби, але є приємні новини

В українській енергосистемі спостерігається дефіцит потужностей. Тож доводиться застосовувати графіки погодинних відключень.

Обмеження електроенергії застосовують через масштабні наслідки масованих російських атак на енергомережу. Однак зараз ситуація починає поступово покращуватись, оскільки аномальна спека в Україні спадає, а енергоблоки виводять з ремонту.

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Як вимикатимуть світло завтра

Завтра, 24 липня, заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби,

– йдеться у повідомленні Укренерго.

Однак, за словами енергетиків, в період з 8:00 до 20:00 і з 22:00 до 24:00 діятиме всього одна черга відключень. В інші години обленерго будуть застосовувати дві черги одночасно.

Водночас у ДТЕК підтвердили, що за інформацією від Укренерго з графік стабілізаційних відключень буде застосовуватись впродовж всієї доби. У разі змін інформацію оприлюднять додатково.

"Приємні новини: наявної в системі потужності має вистачити, щоб не застосовувати світло-сірі зони відключень", – додали там.

Про графіки відключення світла та ситуацію з електроенергією оперативно розповідаємо в нашому телеграм-каналі . Підписуйтеся, щоб дізнаватися про все першими.

Раніше пояснювали, що сьогодні світло відключають на довший період часу, аніж це було восени 2022 та взимку 2023 року, оскільки пошкодження генерацій набагато серйозніші, аніж це було минулого року. Під час останніх обстрілів Україна втратила половину споживання взимку – це 9 гігаватів.