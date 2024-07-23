Про це повідомив виконавчий директор енергохолдингу ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі. Він каже, що повернути такий обсяг генерації планують до жовтня 2024 року.

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Відновлення втраченої генерації в Україні

Ми втратили 90% генерації, плануємо відновити 60 – 70%. За власні кошти, а також коштом старого обладнання, яке знімається зі станцій у Європі,

– пояснив Сахарук.

За його словами, на всіх електростанціях компанії немає жодного даху або стіни. І за низьких температур обладнання, навіть яке відновлять, не буде працювати. Водночас донори наразі не готові фінансувати відновлення приміщень.

Така "відмова" спостерігається попри те, що е першочергова потреба для належної роботи електростанцій і майже 70% вартості всього відновлення. Виконавчий директор ДТЕК оцінює поточні потреби у відновленні в 350 – 400 мільйонів доларів.

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До слова, у ДТЕК також пояснили, чому наразі відключення світла тривають довше, аніж минулоріч. За словами енергетиків, наразі Україна не має резервних потужностей, які були у 2022 і 2023 роках та допомогли пережити складний період.