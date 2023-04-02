Батіг та пряник: як Європа може переконати Китай перейти на бік України

Урсула фон дер Ляєн та Еммануель Макрон 5-8 квітня відвідають Пекін. Там вони можуть просувати українські інтереси.

Про це 24 Каналу розповів політолог Тарас Загородній. За його словами, Україна є цікавою для Китаю в деяких питаннях і саме цим варто користуватися.

Дивіться також Ядерна колонія Росії: для чого Путін лякає світ і підставляє Сі

"Не все так однозначно"

5 квітня до Пекіну прибудуть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Франції Еммануель Макрон. Він у телефонній розмові з Володимиром Зеленський натякнув, що схилятиме Сі Цзіньпіна до підтримки реалістичнішої концепції формули миру.

Тарас Загородній пояснив, що китайці є не проєвропейськими чи проросійськими, а прокитайськими.

Вони витискають з ситуації все максимально. Вони не є проросійськими, як багатьом може здаватись. Китай нам не ворог, він просто діє у своїх інтересах,

– наголосив політолог.

Для того, щоб зрозуміти, що Китай нам не ворог, Загородній звертає увагу на країну вироблення більшості компонентів для дронів, які використовують в Україні. Зокрема мовиться про БПЛА Mavic, які активно закуповують українські волонтери. Він додає, що Китай нічого не робить для того, щоб зупинити експорт цих дронів в Україну, а відповідні технічні можливості у них є.

"Світ не такий однозначний, як нам здається", – підкреслив політолог.

Тарас Загородній про вплив Європи на Китай: дивитись відео

Що можуть запропонувати Китаю

Зустріч європейських лідерів з Сі Цзіньпіном може мати кілька сценаріїв. За словами Загороднього, Європа може запропонувати Китаю і пряник, і батіг.

"Батіг" можуть запропонувати, якщо Пекін перейде через "червону лінію", наприклад, почне постачати Росії зброю, тоді неминуче будуть санкції. А Китай зацікавлений в європейському ринку.

Тут важливо зауважити, що європейці не розглядають Китай як свого головного конкурента, а як свого партнера, на відміну від Сполучених Штатів.

Крім того, Китай має велику зацікавленість в Україні. Цим варто користуватися. Тобто є зацікавлення в Україні як в транзитній державі, "брамі в Європу". Це не "мирний план", це їхня позиція щодо війни, – зазначив Тарас Загородній.

До слова, "Мирний план" Зеленського вже готовий і затверджений в асамблеї ООН. І хоч Китай не голосував за його прийняття, "мирний план" є в межах ООН, яку Пекін визнає як центральну міжнародну організацію, принципи якої треба дотримуватись усім країнам.

Політолог запевнив, що ситуація із Китаєм не настільки патова, як могло здаватися.

Ймовірна розмова Сі Цзіньпіна та Зеленського: що відомо