Кнут и пряник: как Европа может убедить Китай перейти на сторону Украины

Урсула фон дер Ляен и Эммануэль Макрон 5-8 апреля посетят Пекин. Там они могут продвигать украинские интересы.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний. По его словам, Украина интересна Китаю в некоторых вопросах и именно этим стоит пользоваться.

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"Не все так однозначно"

5 апреля в Пекин прибудут президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и президент Франции Эммануэль Макрон. Он в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским намекнул, что будет склонять Си Цзиньпина к поддержанию более реалистичной концепции формулы мира.

Тарас Загородний объяснил, что китайцы не проевропейские или пророссийские, а прокитайские.

Они выжимают из ситуации все максимально. Они не пророссийские, как многим может казаться. Китай нам не враг, он просто действует в своих интересах,

– подчеркнул политолог.

Для того чтобы понять, что Китай нам не враг, Загородний обращает внимание на страну производства большинства компонентов для дронов, которые используют в Украине. В частности, речь идет о БПЛА Mavic, которые активно закупают украинские волонтеры. Он добавляет, что Китай ничего не делает для того, чтобы остановить экспорт этих дронов в Украину, а соответствующие технические возможности у них есть.

"Мир не так однозначен, как нам кажется", – подчеркнул политолог.

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Что могут предложить Китаю

Встреча европейских лидеров с Си Цзиньпин может иметь несколько сценариев. По словам Загороднего, Европа может предложить Китаю и пряник, и плеть.

"Кнут" могут предложить, если Пекин перейдет через "красную линию", например, начнет поставлять России оружие, тогда неизбежно будут санкции. Китай же заинтересован в европейском рынке.

Здесь важно заметить, что европейцы не рассматривают Китай как своего главного конкурента, а как своего партнера в отличие от Соединенных Штатов.

Кроме того, Китай имеет большой интерес в Украине. Этим следует пользоваться. То есть есть интерес в Украине как в транзитном государстве, "воротах в Европу". Это не "мирный план", это их позиция по поводу войны, - отметил Тарас Загородний.

К слову, "Мирный план" Зеленского уже готов и утвержден в ассамблее ООН. И хотя Китай не голосовал за его принятие, "мирный план" находится в рамках ООН, которую Пекин признает как центральную международную организацию, принципы которой следует соблюдать всем странам.

Политолог заверил, что ситуация с Китаем не столь патовая, как могло казаться.

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