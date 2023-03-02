Як забронювати від мобілізації військовозобов'язаного працівника: покрокове пояснення

У січні в Україні оновили порядок бронювання від мобілізації під час воєнного стану. Заброньованим військовозобов'язаним надається відстрочка від призову на військову службу.

Бронювання військовозобов'язаних здійснюється згідно з рішенням Мінекономіки за списками, погодженими Генштабом ЗСУ.

До теми Кого з працівників можна забронювати від мобілізації: оновлений порядок

Яка процедура бронювання від мобілізації

Крок 1. Відповідні органи влади, місцевого самоврядування та підприємства, установи та організації самостійно формують списки військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню.

Далі їх подають уповноваженим органам за формою згідно з додатком 1 в паперовій та/або електронній формі разом з відповідним обґрунтуванням та довідкою про кількість військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 2 Постанови № 76. До якого уповноваженого органу подавати, залежить від того, хто бронюється.

Крок 2. Уповноважені органи проводять перевірку повноти заповнення списку, наявності наданого до нього обґрунтування, дотримання вимог щодо кількості військовозобов'язаних, які підлягають бронюванню, та подають його на погодження Генштабу ЗСУ (СБУ, Служби зовнішньої розвідки).

Крок 3. Погоджені списки Генштаб (СБУ, Служба зовнішньої розвідки) подає Мінекономіки, яке приймає рішення про бронювання військовозобов'язаних та надсилає його органам державної влади, іншим державним органам, якими подано списки, а також Генштабу (СБУ, Службі зовнішньої розвідки).

Крок 4. Генштаб у 3-денний строк доводить зазначене рішення до відома відповідних ТЦК та СП.

Крок 5. Орган державної влади, інший державний орган, орган місцевого самоврядування, підприємство, установа та організація видає військовозобов'язаному витяг із рішення Мінекономіки про бронювання військовозобов'язаних за формою згідно з додатком 3 Порядку.

Витяг, завірений підписом керівника та печаткою (у разі її наявності), є документом, що підтверджує надання військовозобов'язаному відстрочки.

Крок 6. Органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації у п'ятиденний строк з дня видачі витягу військовозобов'язаному надсилають до ТЦК та СП, де військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку, повідомлення про бронювання за формою згідно з додатком 5.

Крок 7. ТЦК та СП, в якому військовозобов'язаний перебуває на обліку, на підставі рішення про бронювання зараховує такого військовозобов'язаного на спеціальний військовий облік.

Дивіться також Українці з якими хворобами не підлягають призову: детальний перелік

На який строк надається відстрочка

Строк дії відстрочки зазначається у рішенні Мінекономіки і не може перевищувати: