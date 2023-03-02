Как забронировать военнообязанного работника: пошаговое объяснение

В январе в Украине обновили порядок бронирования от мобилизации во время военного положения. Забронированным военнообязанным предоставляется отсрочка от призыва на военную службу.

Бронирование военнообязанных осуществляется согласно решению Минэкономики по спискам, согласованным Генштабом ВСУ.

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Какая процедура бронирования от мобилизации

Шаг 1. Соответствующие органы власти, местного самоуправления и предприятия, учреждения и организации самостоятельно формируют списки военнообязанных, подлежащих бронированию.

Далее их подают уполномоченным органам по форме согласно приложению 1 в бумажной и/или электронной форме вместе с соответствующим обоснованием и справкой о количестве военнообязанных по форме согласно приложению 2 Постановления № 76. В какой уполномоченный орган подавать, зависит от того, кто бронируется.

Шаг 2. Уполномоченные органы проводят проверку полноты заполнения списка, наличия предоставленного к нему обоснования, соблюдения требований по количеству подлежащих бронированию военнообязанных и подают его на согласование Генштаба ВСУ (СБУ, Службы внешней разведки).

Шаг 3. Согласованные списки Генштаб (СБУ, Служба внешней разведки) представляет Минэкономики, которое принимает решение о бронировании военнообязанных и направляет его органам государственной власти, другим государственным органам, которыми представлены списки, а также Генштабу (СБУ, Службе внешней разведки).

Шаг 4. Генштаб в 3-дневный срок доводит указанное решение до сведения соответствующих ТЦК и СП.

Шаг 5. Орган государственной власти, другой государственный орган, орган местного самоуправления, предприятие, учреждение и организация выдает военнообязанному выписку из решения Минэкономики о бронировании военнообязанных по форме согласно приложению 3 Порядка.

Выписка, заверенная подписью руководителя и печатью (в случае ее наличия), является документом, подтверждающим предоставление военнообязанному отсрочки.

Шаг 6. Органы государственной власти, другие государственные органы, органы местного самоуправления, предприятия, учреждения и организации в пятидневный срок со дня выдачи выдержки военнообязанному направляют в ТЦК и СП, где военнообязанный состоит на военном учете, уведомление о бронировании по форме согласно с приложением 5.

Шаг 7. ТЦК и СП, в котором военнообязанный состоит на учете, на основании решения о бронировании засчитывает такого военнообязанного на специальный военный учет.

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На какой срок предоставляется отсрочка

Срок действия отсрочки отмечается в решении Минэкономики и не может превышать: