Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из военного учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВЛК).

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Болезни зрения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета считаются только имеющие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

резко выраженные, с прогрессивным снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей;

отслоение и разрыв сетчатки любой этиологии на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях на обоих глазах;

стойкий паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов свыше 12,0 дптр или астигматизм любого вида с разностью рефракции в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр;

остроту зрения одного глаза ниже 0,1 или его слепоты;

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже или острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Болезни слуха

Не подлежат мобилизации лица, страдающие стойкой, полной глухотой на оба уха или глухонемота, имеющих выраженные вестибулярно-вегетативные нарушения, сопровождающиеся возникновением симптомов болезни Меньера.

Некоторые инфекционные и паразитарные заболевания

Например, кишечные инфекционные болезни, бактериальные зоонозы, вирусные инфекционные болезни центральной нервной системы, вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых оболочек, гельминтозы, педикулез и последствия инфекционных и паразитарных болезней являются противопоказанием. В военное время такие пациенты считаются ограниченно подходящими.

Расстройства психики и поведения

Непригодными к военной службе с исключением из военного учета больные, имеющие:

резко выражены стойкие психические расстройства,

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя или наркотиков) при синдроме зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами,

шизофрению, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами,

невротические расстройства при резко выраженных, стойких болезненных проявлениях,

резко выраженные поведенческие расстройства, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям,

глубокую и тяжелую умственную отсталость.

Злокачественные и доброкачественные новообразования

Лица с онкологическими заболеваниями, которые имеют установленный неизлечимый диагноз, не могут быть призваны на службу в армию.

Лица, которые в анамнезе имеют онкодиагноз или если заболевание находится в стадии устойчивой ремиссии, а также в случае медленно прогрессирующей патологии считаются ограниченно пригодными в военное время.

Призывники, у которых выявлены доброкачественные новообразования, сопровождающиеся тяжелыми нарушениями в работе организма, не могут быть мобилизованы в ВСУ.

Все те, кто проходил хирургическое лечение или лучевую терапию, временно непригодны во время войны для службы в армии.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций являются основанием для непригодности военной службы с исключением из военного учета.

Болезни крови и кроветворных органов

Причиной для непригодности к военной службе с исключением из военного учета могут быть анемии со значительными нарушениями быстро прогрессирующих функций анемии, нарушения свертывания крови, геморрагические состояния, другие болезни крови, нарушения с привлечением иммунного механизма и т.д.

Болезни эндокринной системы

Граждане, у которых были обнаружены патологии эндокринной системы, сопровождающиеся расстройством питания или нарушением обмена веществ, считаются ограниченно пригодными. В этом случае все зависит от того, как само заболевание влияет на общее состояние здоровья.

Болезни нервной системы

прогрессивные, со значительными нарушениями функций воспалительные болезни ЦНС (менингит, энцефалит, миелит и т.п.),

прогрессивные, со значительными нарушениями функций (системные атрофии, церебральный паралич и т.п.),

эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств,

быстро прогрессивные, с значительными нарушениями функций болезни периферической нервной системы.

Болезни системы кровообращения

с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии в случае некоронарногенных болезней сердца,

с сердечной недостаточностью II-Б – III стадии в случае ишемических болезней сердца,

с гипертонической болезнью III стадии,

с цереброваскулярными болезнями (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,

с болезнями артерий, артериол и капилляров, вен, лимфатических узлов (атеросклерозы, тромбозы, варикозы и т.п.) со значительными нарушениями кровообращения и функций.

Болезни органов дыхания

От службы в армии освобождаются лица, страдающие хронической формой бронхита и пневмонии, ХОБЛ, эмфиземой и бронхоэктатической болезнью, пневмокониозом, хроническими пневмонитами, идиопатической фиброзной формой альвеолита, легочными гемомиозами и аминоиомиамином.

Болезни органов пищеварения

Основаниями для исключения из военного учета являются:

челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций;

болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

болезни печени со значительными нарушениями функций;

всевозможные грыжи со значительными нарушениями функций.

Заболевания, передающиеся половым путем

В мирное время считаются непригодными к прохождению службы в армии лица, у которых обнаружена врожденная или приобретенная форма сифилиса, однако в военное время возможность прохождения службы такими призывниками определяется индивидуально. Не допускаются к службе в ВСУ те, у кого обнаружена гонококковая, трихомонадная инфекция, а также другие ЗППП, но только до того момента, пока человек не пройдет лечение.

ВИЧ-больные

Если ВИЧ сопровождается развитием паразитарных или инфекционных заболеваний, образованием злокачественных опухолевых процессов и другими уточненными заболеваниями, то призывник освобождается от службы в мирное и военное время. А бессимптомные носители вируса иммунодефицита считаются ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Единственным основанием для исключения из военного учета может быть диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, обычная пузырчатка, герпетиформный дерматит. Остальные кожные заболевания делают лицо непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным.

Болезни костно-мышечной системы

Тяжелая форма артрита, артроза, ревматоидного васкулита, болезнь Стилла, синдром Фелти, псориатическая или энтеропатическая артропатия, ревматоидный бурсит, подагра, узелковый полиартрит, болезнь Бехчета, кристаллическая артропатия, а также другие патологии. в военную службу.

Не подлежат мобилизации лица, страдающие:

выраженную деформацию или дефекты пальцев кисти, стоп,

тяжелую форму плоскостопия,

фибробластические патологии с нарушением двигательной активности

Не мобилизуют лиц после ампутации конечности, а также имеющих тяжелые заболевания позвоночника.

Болезни и патологии мочеполовой системы

Лиц, имеющих тяжелый нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатию, почечную недостаточность, гидронефроз, пионефир не могут призвать в армию. В этой категории болезней гораздо больше, если заболевание не вызывает серьезных нарушений в работе системы, такое лицо может считаться ограниченно пригодным к прохождению службы в военное время. ВЛК выносит решение в зависимости от болезни.

Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин могут служить основанием для исключения из военного учета в случае, если вызывают значительные нарушения функций.

Сколько продлится мобилизация в Украине