Сообщается, что эпицентр землетрясения был в соседней Румынии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на одесские телеграмм-каналы и румынский Национальный научно-исследовательский институт физики Земли.

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Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6

Вероятно, толчки, которые слышали в Одесской области, пошли из сейсмической зоны Вранча в соседней Румынии.

Там примерно в 21:34 на глубине 140 километров произошло среднее землетрясение магнитудой 4,6.

Жители румынских городов Галац и Тульча сообщили, что почувствовали толчки. Эти населенные пункты расположены вблизи украинской границы – они граничат с Измаильским районом Одесской области.

Вероятно, землетрясение также почувствовали в Молдове и Болгарии.

Напомним, что 21 и 22 апреля в сейсмически активной зоне Вранча также были подземные толчки. Самый сильный из них был магнитудой 3,9 балла.