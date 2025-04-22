Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Digi24. Самое сильное землетрясение достигало 3,9 балла по шкале Рихтера.

Смотрите также Румыния в шаге от отмены поддержки украинских беженцев

Что известно о землетрясениях в Румынии

21 и 22 апреля в сейсмически активной зоне Вранча были подземные толчки разной силы. В Национальном научно-исследовательском институте физики земли сообщили, что землетрясение произошли на глубине 70 километров. Эти толчки были средними по силе.

Вечером первое землетрясение зафиксировали в районе Вранча. Его магнитуда составляла 3,9. Через несколько минут толчки повторились, правда были слабее – 3,3 балла.

В уезде Бузеу тогда же произошло землетрясение магнитудой 3,6. Толчки продолжились и после полуночи. За 10 минут в Бузеу зафиксировали еще два землетрясения магнитудой 3 и 2,8 балла по шкале Рихтера.

Ученые рассказывают, что неподалеку Вранча только за март было более 20 землетрясений. За последнее время самое сильное землетрясение в Румынии было в 2024 году. 16 сентября подземные толчки в районе города Бузеу были магнитудой 5,4 балла.

Напомним, в украинском Институте геофизики ранее сообщали, что в ближайшие годы в сейсмологически активной зоне Румынии может произойти землетрясение в 7 – 7,5 балла. Если такие толчки будут происходить в районе Вранча, то Украина также почувствует их влияние. Однако опасность от такого землетрясения будет существовать только для юго-запада Одесской области.