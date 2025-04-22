Про це 24 Канал пише з посиланням на Digi24. Найсильніший землетрус сягав 3,9 бала за шкалою Ріхтера.

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Що відомо про землетруси в Румунії

21 і 22 квітня в сейсмічно активній зоні Вранча були підземні поштовхи різної сили. У Національному науково-дослідному інституті фізики землі повідомили, що землетрус сталися на глибині 70 кілометрів. Ці поштовхи були середніми за силою.

Увечері перший землетрус зафіксували в районі Вранча. Його магнітуда складала 3,9. За кілька хвилин поштовхи повторилися, щоправда були слабішими – 3,3 бала.

У повіті Бузеу тоді ж стався землетрус магнітудою 3,6. Поштовхи продовжилися й після опівночі. За 10 хвилин у Бузеу зафіксували ще два землетруси магнітудою 3 і 2,8 бала за шкалою Ріхтера.

Науковці розповідають, що неподалік Вранча лише за березень було понад 20 землетрусів. За останній час найсильніший землетрус в Румунії був 2024 році. 16 вересня підземні поштовхи в районі міста Бузеу були магнітудою 5,4 бала.

Нагадаємо, в українському Інституті геофізики раніше повідомляли, що найближчими роками в сейсмологічно активній зоні Румунії може статися землетрус у 7 – 7,5 бала. Якщо такі поштовхи відбуватимуться в районі Вранча, то Україна також відчує їхній вплив. Однак небезпека від такого землетрусу існуватиме лише для південного заходу Одеської області.