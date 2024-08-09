Об этом рассказал сейсмолог Александр Кендзера, директор Института геофизики имени Субботина НАН Украины.

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Землетрясение в Украине

Кендзера рассказал, что землетрясение с магнитудой в 7 – 7,5 может произойти, но только благодаря подземной активности в зоне Вранча в Румынии. Опасность от него существует только на юго-западе Одесской области.

Это пограничный город Рени, там могут ощущаться землетрясения, очаг которых находится на больших глубинах на территории Румынии. Поскольку это недалеко от украинско-румынской границы, то люди могут чувствовать его достаточно существенно. Несколько меньшие по силе толчки могут быть у границы на юге и западе Украины",

– отмечает Александр Кендзера.

Землетрясения, очаги, которых расположены на территории нашей страны, не имеют такой большой мощности. Кроме землетрясений в зоне Вранча и землетрясений, которые происходят в Черном море и на территории Крыма, все остальные не представляют опасности для людей и сооружений.

Ученый говорит, что к землетрясениям стоит серьезно относиться и заблаговременно проверять жилые дома и сооружение на сейсмостойкость.

После землетрясения в 1977 году, тогдашняя власть решила проблему "кардинально". Инженерам жэков поручили выяснить, какие дома сейсмостойкие, а какие нет. Это была откровенная профанация, потому что не специалисты этого определить не могут. К такому делу следует привлекать специалистов-сейсмологов, которые могут определить сейсмостойкость сооружений, домов, мостов. Это можно сделать, если известно, как именно будут колебаться почвы в зоне землетрясения. Это, кстати, главная задача современной геофизики, в том числе украинской,

– отмечает сейсмолог.

Сейчас проводятся три отдельных вида сейсмических работ: общее сейсмическое зонирование, детальное сейсмическое зонирование и сейсмическое микрозонирование.