Землетрясение произошло 2 мая около 09:00 по местному времени, у побережья Чили и Аргентины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.
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Люди бегут из собственных домов
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 217 километрах к югу от Пуэрто-Вильямса (регион Магальенес), на глубине около 10 километров.
Пока непонятно, была ли повреждена инфраструктура. О пострадавших также не сообщалось.
Как трясло горы во время землетрясения: смотрите видео
Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили (SHOA) опубликовала предупреждение о возможном цунами.
Чилийская национальная служба предотвращения стихийных бедствий и реагирования на них объявила эвакуацию прибрежной зоны региона Магальенес.
Спасатели призвали людей "действовать спокойно и следовать указаниям властей и групп реагирования". Также их попросили позаботиться о домашних любимцах.
На фотографиях видно, как люди массово покидают свои дома.
Люди эвакуируются из опасных районов / фото The Sun
Эвакуация в Чили: смотрите видео
Геологическая служба США подтвердила землетрясение, отметив, что оно произошло между мысом Горн и Антарктидой. Поэтому предупреждение объявлено и по территории Антарктики.