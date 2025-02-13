Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) развернуло мобильные системы сирен в некоторых прибрежных районах Турции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Turkiye Today.
Смотрите также Вслед за Санторини: из-за землетрясений Греция объявила чрезвычайное положение на втором острове
Возможно ли цунами в Турции
На днях представители AFAD провели "Встречу по оценке сейсмической активности и рисков острова Санторини". После анализа потенциальных угроз они решили установить системы раннего предупреждения вдоль побережья Эгейского моря.
AFAD установило мобильные сирены в Измире, Айдини и Мугли, которые оповестят людей в случае угрозы цунами или иной опасности. В дополнение к сиренам, AFAD запустило систему оповещения через SMS.
Мобильная сирена в Измире / AA
По оценкам, землетрясение в Эгейском море магнитудой более 8 может спровоцировать цунами высотой от 3 до 5 метров вдоль береговой линии Турции. Однако пока трудно предсказать, будет ли такой сильный толчок.
На всякий случай власти Турции направили из офисов AFAD персонал и оборудование в Измир, Айдин и Муглу для поддержки усилий по готовности к чрезвычайным ситуациям.
- Отметим, что с 26 января в Эгейском море зарегистрировали около 12 000 землетрясений с магнитудой более 1.
- Вечером 10 февраля на Санторине зафиксировали землетрясение магнитудой 5.3 – это был самый сильный за это время сейсмический толчок. Также перед этим, 7 февраля, там произошло землетрясение магнитудой 5.2.