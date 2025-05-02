Землетрус відбувся 2 травня близько 09:00 за місцевим часом, біля узбережжя Чилі та Аргентини. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Sun.

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Люди тікають з власних домівок

Землетрус магнітудою 7,5 стався за 217 кілометрів на південь від Пуерто-Вільямса (регіон Магальєнес), на глибині близько 10 кілометрів.

Наразі незрозуміло, чи була пошкоджена інфраструктура. Про постраждалих також не повідомлялося.

Як трусило гори під час землетрусу: дивіться відео

Гідрографічна та океанографічна служба ВМС Чилі (SHOA) опублікувала попередження про можливе цунамі.

Чилійська національна служба запобігання стихійним лихам та реагування на них оголосила евакуацію прибережної зони регіону Магальєнес.

Рятувальники закликали людей "діяти спокійно та дотримуватися вказівок влади та груп реагування". Також їх попросили подбати про домашніх улюбленців.

На фотографіях видно, як люди масово покидають свої домівки.



Люди евакуюються з небезпечних районів / фото The Sun

Евакуація в Чилі: дивіться відео

Геологічна служба США підтвердила землетрус, зауваживши, що він стався між мисом Горн та Антарктидою. Тож попередження оголошене і щодо території Антарктики.