Як і за яких умов жінки можуть звільнитися з армії
9 листопада 2024, 07:39Читать новость на русском
За даними Міністерства оборони, станом на початок січня 2024 року кількість жінок в армії становила майже 70 тисяч. Українське законодавство передбачає тільки добровільний вступ жінок до лав Сил оборони.
За яких саме умов жінка може звільнитися зі служби в армії, повідомляє 24 Канал.
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Як жінка може звільнитися з армії
Жінка може звільнитися зі служби в армії у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
Зауважимо, певні категорії громадян не підлягають мобілізації. Зокрема:
- дружина, якщо обидва з подружжя проходять військову службу і мають дитину до 18 років;
- жінок і чоловіків, які виховують 3 або більше дітей віком до 18 років (за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів понад 3 місяці);
- особи, непридатні до служби за станом здоров'я або віком;
- жінки й чоловіки, які мають дитину до 18 років і є єдиними опікунами через смерть, позбавлення батьківських прав другого з батьків або його зникнення безвісти чи ув'язнення;
- опікуни й прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років, або якщо повнолітня дитина має I чи II групу інвалідності;
- жінки та чоловіки, що виховують дитину до 18 років з важкими захворюваннями (ураженнями нервової системи, онкологією, вродженими вадами, паралічем, психічними розладами, цукровим діабетом I типу, гострими нирковими хворобами);
- усиновителі, які утримують дитину-сироту до 18 років;
- особи, що мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи, або III групи (якщо інвалідність пов'язана з втратою кінцівок, органів, онкологією чи психічними розладами);
- ті, у кого один із батьків або батьків чоловіка чи дружини має інвалідність I чи II групи (за умови відсутності інших, не військовозобов'язаних осіб для догляду);
- особи, чиї близькі загинули або зникли безвісти під час АТО чи бойових дій під час воєнного стану;
- особи, чиїм родичам надано звання "Герой України".