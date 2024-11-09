Як і за яких умов жінки можуть звільнитися з армії

За даними Міністерства оборони, станом на початок січня 2024 року кількість жінок в армії становила майже 70 тисяч. Українське законодавство передбачає тільки добровільний вступ жінок до лав Сил оборони.

За яких саме умов жінка може звільнитися зі служби в армії, повідомляє 24 Канал.

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Як жінка може звільнитися з армії

Жінка може звільнитися зі служби в армії у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.

Зауважимо, певні категорії громадян не підлягають мобілізації. Зокрема: