У Верховій Раді ведуться розмови про призов жінок, але наразі примусова мобілізація не планується. Відповідні законодавчі ініціативи відсутні, передає 24 Канал.

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Що говорять у Раді про мобілізацію жінок

Соломія Бобровська, членкиня парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нагадала, що нинішнє законодавство передбачає про лише добровільний вступ жінок до лав Сил оборони. Водночас жінки з певними військово-обліковими спеціальностями, зокрема медикині, мали оновити свої дані.

За словами Бобровської, у країні достатньо чоловічого мобілізаційного ресурсу. Тема щодо примусового призову жінок, на її думку, штучно підігрівається.

Жодних пропозицій та ініціатив з Генерального штабу чи від громадянського суспільства не було, це виключно нонсенс,

– заявила нардепка.

Посадовиця виступає за те, аби жінки на рівні з чоловіками з 18 до 25 років обов'язково проходили базову військову підготовку і ставали військовозобов'язаними. Це не означає, що громадянки мають обов'язково служити, а лише гарантує у них наявність досвіду на випадок повторної повномасштабної або неповновштабної війни в Україні.

Тим часом нардепка Мар'яна Безугла має іншу позицію. Вона виступає за мобілізацію жінок на рівні з чоловіками. На її думку, розпочати призов українок можна було із розподілу їх на тилові посади. Крім того, нардепка виступає за трудову мобілізацію. Жінок могли б залучати до виконання господарських робіт і нарощування темпів оборонної промисловості.

"Наразі ми маємо незаконну дискримінацію чоловіків", – підкреслила Безугла.