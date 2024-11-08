В Верховой Раде ведутся разговоры о призыве женщин, но пока принудительная мобилизация не планируется. Соответствующие законодательные инициативы отсутствуют, передает 24 Канал.

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Что говорят в Раде о мобилизации женщин

Соломия Бобровская, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, напомнила, что нынешнее законодательство предусматривает только добровольное вступление женщин в ряды Сил обороны. В то же время женщины с определенными военно-учетными специальностями, в частности медики, должны были обновить свои данные.

По словам Бобровской, в стране достаточно мужского мобилизационного ресурса. Тема о принудительном призыве женщин, по ее мнению, искусственно подогревается.

Никаких предложений и инициатив из Генерального штаба или от гражданского общества не было, это исключительно нонсенс,

– заявила нардеп.

Чиновница выступает за то, чтобы женщины наравне с мужчинами с 18 до 25 лет обязательно проходили базовую военную подготовку и становились военнообязанными. Это не означает, что гражданки должны обязательно служить, а лишь гарантирует у них наличие опыта на случай повторной полномасштабной или неполномасштабной войны в Украине.

Между тем нардеп Марьяна Безуглая имеет другую позицию. Она выступает за мобилизацию женщин наравне с мужчинами. По ее мнению, начать призыв украинок можно было с распределения их на тыловые должности. Кроме того, нардеп выступает за трудовую мобилизацию. Женщин могли бы привлекать к выполнению хозяйственных работ и наращиванию темпов оборонной промышленности.

"Сейчас мы имеем незаконную дискриминацию мужчин", – подчеркнула Безуглая.