Може бути низка драматичних змін: політолог пояснив позицію Росії щодо Ізраїлю

Спершу росіяни били себе в груди й доводили буцімто Ізраїль не має права так діяти з Сектором Гази. Втім, після промови Владіміра Путіна про те, що Єрусалим має право захищатися, риторика пропагандистів різко змінилася.

Безглуздою підтримкою ХАМАС росіяни вже зіпсували ставлення пересічних громадян Ізраїлю до Росії. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких.

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Непослідовна політика

Росіяни побоюються, що Ізраїль може змінити свою позицію щодо російсько-української війни. Адже зараз Єрусалим відсторонено ставиться до війни, яку Росія веде проти України.

Путінська влада розуміє, що цей хаос, який росіяни всюди породжують, може і їх зжерти. Якщо конфлікт між Іраном та Ізраїлем загостриться, то Тегерану буде точно не до того, щоб постачати в Росію дрони чи ракети,

– зазначив політолог.

У разі, якщо на Ізраїль нападе якась інша держава, то це потягне за собою низку драматичних змін. Навряд чи ці зміни будуть перспективним і вигідним для Росії. Те, що у Росії був та є побутовий антисемітизм – очевидні речі й це не новина. Кремль зараз взагалі веде непослідовну зовнішню політику. Росіяни намагаються зберегти хоча б якусь шпаринку в зовнішній світ.

"Вони як неприкаяні. Там Ізраїль, тут ХАМАС, Хезболла, Талібан. Однак у країни-агресора немає ресурсів, щоб на глобальному рівні впливати на процеси, які зараз відбуваються", – підсумував Гладких.

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