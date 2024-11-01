Окупанти просуваються на захід від Куп'янська: огляд фронту від ISW

Запеклі бої продовжують точитися по всій лінії фронту. Зокрема, у окупантів є часткове просування на захід від Куп'янська.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. На деяких напрямках росіяни готуються до контрударів ЗСУ.

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Яка ситуація в Курській області

Російські війська нещодавно здійснили дві механізовані контратаки на українські позиції в Курській області, що призвело до незначних територіальних здобутків. Геолокаційні кадри, які були опубліковані 30 жовтня, зафіксували, як українські сили відбили атаку російського механізованого підрозділу біля Погребків, що на північний захід від Суджі. Ці записи підтверджують незначне просування російських сил у цьому районі.

Інші геолокаційні кадри від 31 жовтня показують контратаку російських підрозділів 83 окремої повітряно-десантної бригади та 155 бригади морської піхоти біля Любимівки, на південний схід від Коренево, де війська також досягли невеликого прогресу. Також частина російських мілблогерів заявляє, що 137 полк ВДВ захопив Любимівку, тоді як інші стверджують, що українські сили утримують свої позиції в цьому районі.

Бойові зіткнення між українськими та російськими підрозділами також тривають поблизу Нового Путу, на південь від Коренево біля Дарино, на північний схід від Суджі біля Мартинівки, на південний схід від Коренево біля Новоіванівки і Зеленого Шляху, і на південний схід від Суджі біля Плехова. У боях бере участь низка елітних російських підрозділів, серед яких 106 та 56 дивізії ВДВ, що діють у Глушковському районі.

Згідно з повідомленнями, російське командування вимагає від своїх військ посилення наступальних дій на Курському напрямку, попри значні втрати.

Ситуація в Курській області / Карта ISW

Що відбувається на Харківському напрямку

Російські війська продовжують вести обмежені наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська, втім, без їх подальшого просування.

Речник однієї з бригад, яка діла на харківському напрямку, заявив, що українські сили успішно тримають оборону. Він також розповів, що росіяни на цьому напрмяку використовують для штурмів мотоцикли, багі, квадроцикли та іншу неброньовану техніку.

Водночас російський мілблогер повідомив, що українські військові контратакують поблизу Глибокого.

Ситуація на Харківському напрямку / Карта ISW

Росіяни просувають на Куп'янському напрямку

Російські війська продовжують активні наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, зокрема, просунулися на кількох ділянках під час операцій 31 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані цього дня, підтверджують просування російських сил на захід від Стельмахівки, що розташована західніше від Сватового. Крім того, підрозділи російської 2 мотострілецької дивізії, що входить до складу 1 гвардійської танкової армії Московського військового округу, імовірно, захопили північну частину Кругляківки, що на південний схід від Куп’янська.

Російські мілблогери також повідомили, що підрозділи 27 мотострілецької бригади Росії просунулися на захід від Стельмахівки та навіть вийшли на адміністративну межу Луганської області. Однак аналітики Інституту вивчення війни наразі не мають візуальних доказів для підтвердження цих заяв.

Окрім того, російські джерела стверджують, що окупанти просунулися в кількох інших напрямках: на північ від Куп'янська, біля Синьківки, на захід від Сватового, поблизу Тернів на північний захід від Кремінної, а також в інших районах. Проте й ці повідомлення залишаються без візуальних доказів.

Генштаб ЗСУ підтверджує, що російські війська продовжують наступати на північний захід від Куп’янська в районі Кіндрашівки, на південний захід від Сватового біля Дружелюбівки та Греківки, на північний захід від Кремінної біля Тернів, на захід від Кремінної біля Зарічного, і на південний захід від Кремінної в районі Серебрянського лісництва.

Водночас російські джерела прогнозують можливий контрудар ЗСУ на Куп'янському напрямку, де зосереджені значні сили російського 403 мотострілецького полку, що діє поблизу Лозової.

Яка ситуація поблизу Куп'янська / Карта ISW

Яка ситуація на сході

На північний схід від Сіверська в районі Білогорівки та на схід від Сіверська в районі Верхньокам'янського російські сили продовжували наступ, але не змогли просунутися. Підрозділи 85 мотострілецької бригади діють поблизу Васюківки, проте підтверджень прориву немає.

Ситуація на сході / карта ISW

Активні дії відбувалися й поблизу Часового Яру, де російські сили спробували зайти в район Жовтневого мікрорайону. Російські мілблогери заявляли про просування вздовж траси Т0504 Бахмут-Костянтинівка, але підтвердження цих заяв немає. Українські сили продовжують зупиняти невеликі російські піхотні групи, які іноді перетинають канал Сіверський-Донець Донбасу, але не можуть закріпитися через потужні українські удари.

Погіршення погодних умов, зокрема дощі, ускладнює пересування російських військ. Російські підрозділи 98 повітряно-десантної дивізії діють поблизу Часового Яру, однак їхній прогрес обмежений.

Ситуація поблизу Часового Яру / Карта ISW

31 жовтня російські війська продовжували наступ у районі Торецька, але не просувалися. Водночас речник українського Луганського угруповання військ майор Анастасія Бобовникова повідомила, що російські війська знизили темпи штурму Торецька, але не зменшили артилерійські та авіаудари.

Яка ситуація довкола Торецька / Карта ISW

Російські війська незначно просунулися на схід і південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Новоторецького і на північний захід від Селидового. Речник української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська почали використовувати багі для транспортування піхоти для штурму.

Яка ситуація біля Покровська / Карта ISW

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що українські сили нещодавно відновили позиції в лісистій місцевості на південний захід від Побєди. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що підрозділи російської 114 мотострілецької бригади просунулися до південно-західних адміністративних кордонів Курахівки і, ймовірно, захопили населений пункт.

Також російські мілблогери стверджують, що російські війська захопили Вовченку, втім, підтвердження цьому немає. Російські мілблогери також стверджували, що російська бронетанкова штурмова група захопила позиції на околицях Курахового і просунулася в районі Новодмитрівки, Кремінської Балки та Вознесенки. Втім, у ISW не знайшли цьому підтвердження.

Геолокаційні кадри, опубліковані 31 жовтня, показують, що підрозділи 40 російської морської піхотної бригади. нещодавно просунувся до центру Новоукраїнки та, ймовірно, захопив населений пункт. За інформацією російських джерел, зокрема Міноборони Росії, російські війська, які діяли на північний захід від Вугледара, захопили Ясну Поляну. Також вони повідомляють, що російські сили просунулися на північ від Богоявленки. Однак ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Також російські війська продовжували наступ на північний схід від Вугледара в районі Катеринівки, Єлизаветівки, Дальнього та Антонівки, на північ від Вугледара біля Богоявленки і на північний захід від Вугледара біля Новоукраїнки, Трудове і Максимівки.

Яка ситуація на сході / Карта ISW

У звіті зауважили, що російські та українські джерела не повідомляли про бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області.

Аналітики зазначають, що російські війська продовжували наступ у західній частині Запорізькій області 30 і 31 жовтня, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Окупанти продовжували штурми в районі Роботиного, а саме поблизу Чарівного та Новоданилівки.



Ситуація на Запорізькому напрямку / Карта ISW

За інформацією Генштабу ЗСУ, російські війська продовжували наземні атаки на Херсонському напрямку, ймовірно, на сході Херсонщини та на островах дельти річки Дніпро.

Ситуація на Херсонщині та Миколаївщині / Карта ISW