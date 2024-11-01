Оккупанты продвигаются на запад от Купянска: обзор фронта от ISW

Ожесточенные бои продолжают идти по всей линии фронта. В частности, у оккупантов есть частичное продвижение на запад от Купянска.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. На некоторых направлениях россияне готовятся к контрударам ВСУ.

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Какова ситуация в Курской области

Российские войска недавно совершили две механизированные контратаки на украинские позиции в Курской области, что привело к незначительным территориальным достижениям. Геолокационные кадры, которые были опубликованы 30 октября, зафиксировали, как украинские силы отбили атаку российского механизированного подразделения у Погребков, что к северо-западу от Суджи. Эти записи подтверждают незначительное продвижение российских сил в этом районе.

Другие геолокационные кадры от 31 октября показывают контратаку российских подразделений 83 отдельной воздушно-десантной бригады и 155 бригады морской пехоты у Любимовки, к юго-востоку от Коренево, где войска также достигли небольшого прогресса. Также часть российских милблогеров заявляет, что 137 полк ВДВ захватил Любимовку, тогда как другие утверждают, что украинские силы удерживают свои позиции в этом районе.

Боевые столкновения между украинскими и российскими подразделениями также продолжаются вблизи Нового Пута, к югу от Коренево возле Дарино, к северо-востоку от Суджи возле Мартыновки, к юго-востоку от Коренево возле Новоивановки и Зеленого Шляха, и к юго-востоку от Суджи возле Плехова. В боях участвует ряд элитных российских подразделений, среди которых 106 и 56 дивизии ВДВ, действующих в Глушковском районе.

Согласно сообщениям, российское командование требует от своих войск усиления наступательных действий на Курском направлении, несмотря на значительные потери.

Ситуация в Курской области / Карта ISW

Что происходит на Харьковском направлении

Российские войска продолжают вести ограниченные наступательные действия к северо-востоку от города Харьков вблизи Волчанска, впрочем, без их дальнейшего продвижения.

Представитель одной из бригад, которая действует на харьковском направлении, заявил, что украинские силы успешно держат оборону. Он также рассказал, что россияне на этом направлении используют для штурмов мотоциклы, багги, квадроциклы и другую небронированную технику.

В то же время российский милблогер сообщил, что украинские военные контратакуют вблизи Глубокого.

Ситуация на Харьковском направлении / Карта ISW

Россияне продвигаются на Купянском направлении

Российские войска продолжают активные наступательные действия вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в частности, продвинулись на нескольких участках во время операций 31 октября. Геолокационные кадры, опубликованные в этот день, подтверждают продвижение российских сил к западу от Стельмаховки, расположенной западнее Сватово. Кроме того, подразделения российской 2 мотострелковой дивизии, входящей в состав 1 гвардейской танковой армии Московского военного округа, предположительно, захватили северную часть Кругляковки, что к юго-востоку от Купянска.

Российские милблогеры также сообщили, что подразделения 27 мотострелковой бригады России продвинулись на запад от Стельмаховки и даже вышли на административную границу Луганской области. Однако аналитики Института изучения войны пока не имеют визуальных доказательств для подтверждения этих заявлений.

Кроме того, российские источники утверждают, что оккупанты продвинулись в нескольких других направлениях: на север от Купянска, у Синьковки, на запад от Сватово, вблизи Тернов на северо-запад от Кременной, а также в других районах. Однако и эти сообщения остаются без визуальных доказательств.

Генштаб ВСУ подтверждает, что российские войска продолжают наступать на северо-запад от Купянска в районе Кондрашовки, на юго-запад от Сватово возле Дружелюбовки и Грековки, на северо-запад от Кременной возле Тернов, на запад от Кременной возле Заречного, и на юго-запад от Кременной в районе Серебрянского лесничества.

В то же время российские источники прогнозируют возможный контрудар ВСУ на Купянском направлении, где сосредоточены значительные силы российского 403 мотострелкового полка, действующего вблизи Лозовой.

Какова ситуация вблизи Купянска / Карта ISW

Какова ситуация на востоке

К северо-востоку от Северска в районе Белогоровки и к востоку от Северска в районе Верхнекаменского российские силы продолжали наступление, но не смогли продвинуться. Подразделения 85 мотострелковой бригады действуют вблизи Васюковки, однако подтверждений прорыва нет.

Ситуация на востоке / карта ISW

Активные действия происходили и вблизи Часового Яра, где российские силы попытались зайти в район Октябрьского микрорайона. Российские милблогеры заявляли о продвижении вдоль трассы Т0504 Бахмут-Константиновка, но подтверждения этих заявлений нет. Украинские силы продолжают останавливать небольшие российские пехотные группы, которые иногда пересекают канал Северский-Донец Донбасса, но не могут закрепиться из-за мощных украинских ударов.

Ухудшение погодных условий, в частности дожди, затрудняет передвижение российских войск. Российские подразделения 98 воздушно-десантной дивизии действуют вблизи Часового Яра, однако их прогресс ограничен.

Ситуация вблизи Часового Яра / Карта ISW

31 октября российские войска продолжали наступление в районе Торецка, но не продвигались. В то же время представитель украинской Луганской группировки войск майор Анастасия Бобовникова сообщила, что российские войска снизили темпы штурма Торецка, но не уменьшили артиллерийские и авиаудары.

Какова ситуация вокруг Торецка / Карта ISW

Российские войска незначительно продвинулись на восток и юго-восток от Покровска. Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что российские войска недавно продвинулись на юг от Новоторецкого и на северо-запад от Селидово. Представитель украинской бригады, которая действовала на Покровском направлении, сообщил, что российские войска начали использовать баги для транспортировки пехоты для штурма.

Какова ситуация возле Покровска / Карта ISW

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что украинские силы недавно восстановили позиции в лесистой местности к юго-западу от Победы. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что подразделения российской 114 мотострелковой бригады продвинулись к юго-западным административным границам Кураховки и, вероятно, захватили населенный пункт.

Также российские милблогеры утверждают, что российские войска захватили Волченку, впрочем, подтверждения этому нет. Российские милблогеры также утверждали, что российская бронетанковая штурмовая группа захватила позиции в окрестностях Курахово и продвинулась в районе Новодмитровки, Кременской Балки и Вознесенки. Впрочем, в ISW не нашли этому подтверждения.

Геолокационные кадры, опубликованные 31 октября, показывают, что подразделения 40 российской морской пехотной бригады. недавно продвинулся к центру Новоукраинки и, вероятно, захватил населенный пункт. По информации российских источников, в частности Минобороны России, российские войска, которые действовали к северо-западу от Угледара, захватили Ясную Поляну. Также они сообщают, что российские силы продвинулись на север от Богоявленки. Однако ISW не нашло подтверждения этим утверждениям.

Также российские войска продолжали наступление на северо-восток от Угледара в районе Катериновки, Елизаветовки, Дальнего и Антоновки, на север от Угледара возле Богоявленки и на северо-запад от Угледара возле Новоукраинки, Трудовое и Максимовки.

Какова ситуация на востоке / Карта ISW

В отчете отметили, что российские и украинские источники не сообщали о боевых действиях в районе границы Донецко-Запорожской области.

Аналитики отмечают, что российские войска продолжали наступление в западной части Запорожской области 30 и 31 октября, но не достигли никаких подтвержденных успехов. Оккупанты продолжали штурмы в районе Роботино, а именно вблизи Чаривного и Новоданиловки.



Ситуация на Запорожском направлении / Карта ISW

По информации Генштаба ВСУ, российские войска продолжали наземные атаки на Херсонском направлении, вероятно, на востоке Херсонщины и на островах дельты реки Днепр.

Ситуация на Херсонщине и Николаевщине / Карта ISW