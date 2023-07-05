Замінування ЗАЕС: якими можуть бути наслідки підриву станції

Деякі сценарії теракту на Запорізькій АЕС передбачають невелику небезпеку для віддалених областей України. Серед наслідків підриву станції може бути тривала пожежа.

Якщо буде витік, то найбільш вразливими будуть території та населені пункти вниз за течією Дніпра – Херсонська область та південь Запорізької області. Якими можуть бути наслідки підриву Запорізької АЕС – детальніше розповість 24 Канал.

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Можливі наслідки підриву ЗАЕС

Завідувач кафедри хімії Чернівецького університету Юрій Халавка розповів, що серед наслідків може бути тривала пожежа, як у Чорнобилі, або відсутність можливості ліквідовувати наслідки вибуху. Це теж може бути проблемою, оскільки територія станції замінована.

Також ліквідаторів можуть не допускати до ЗАЕС або не даватимуть їм можливості спокійно працювати. За таких умов радіоактивні речовини тривалий час надходитимуть у повітря, загроза збільшуватиметься щодня.

Так чи інакше, ці речовини все одно ширитимуться континентом, але гадаю, що їх кількість буде невелика,

– зауважив Халавка.

Радіобіолог Олена Паренюк в ефірі національного телемарафону зазначила: щоб пошкодити контеймент, який має від одного до двох метрів посиленого залізобетону, потрібно багато вибухівки.

"Але вибухівка у росіян є, і вони можуть її використати. Ну і, власне, може статися аварія з порушенням контейменту, і тоді, найімовірніше, може статися витік радіоактивності. Це буде не вибух, не радіактивні опади по всій території України", – пояснила експертка.

За словами Паренюк, ймовірно, це буде витік, який може призвести до забруднення води у Дніпрі та ближніх до атомної станції територій.

Але може статися й інше. Це залежить не від характеристик Запорізької АЕС, а лише від росіян – де вони розмістять вибухівку, скільки та яку,

– зауважила вона.

Які території у зоні ризику

Паренюк розповіла, що найбільш вразливими будуть території та населені пункти вниз за течією Дніпра – Херсонська область, південь Запорізької області.

Які ще є загрози для ЗАЕС

Для того, щоб на ЗАЕС була "нова Фукусіма" навіть не обов'язково її підривати, вважає кандидат хімічних наук Гліб Репіч. Це може статися як наслідок підриву Каховської ГЕС. Якщо реактори Запорізької АЕС не матимуть можливості охолоджуватися, то аварія там цілком можлива.

"Реактор потребує постійного охолодження. Є кілька важливих факторів. Нині в ставку-охолоджувачі води достатньо, щоб охолоджувати реактори, коли вони вимкнені. Але щоб вода крізь них проходила, треба електроенергію", – зазначив Репіч.

Нагадаємо, що станом на 5 липня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін. Наразі він становить 16,56 метра. Наразі ЗАЕС працює у штатному режимі. Значних переміщень живої сили і техніки окупантів не зафіксовано.