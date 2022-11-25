Які аргументи Кремля діють на західних політиків: Рибачук назвав основні теми шантажу

Кремль намагався і намагається шантажувати Україну та Захід усілякими способами, аби виторгувати для себе так звані мирні переговори. І якщо наша держава твердо стоїть на своєму, то на західних політиків деякі аргументи певно мірою все ж діють.

Про це 24 каналу розказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. За його словами, трохи працює ядерна риторика Росії, а крім того, зараз з'явилися розвіддані про можливість застосування окупантами і хімічної зброї. Тобто варіант того, що загнаний у кут Путін все-таки може щось витворити, залишається і непокоїть світову спільноту

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Енергетичні питання залишаються складними

Рибачук зауважив, що працює і бізнес, адже час від часу ми чуємо, що Росія є найбільшим постачальником певних цінних металів, і бачимо, що працює бізнес-лобі.

Також працює і складна ситуація з нафтою. Показовим є те, що посли Європейського Союзу не змогли домовитись про те, яку граничну ціну встановити на російську нафту.

Енергетичні питання складні, тому що світ не встигає перелаштовуватися, і політики більше реагують на проблеми, які виникають на побутовому рівні для виборців. А зараз це – енергоносії, хоча Європа, особливо Німеччина, навдивовиж швидко переорієнтувалася,

– пояснив Рибачук.

До чого тут Китай

Він додав, що західні політики зважають на аспекти у сфері великих економічних інтересів. Наприклад, у США зараз особливо активно аналізують ймовірність того, що якщо Росія залишиться розтрощеною українцями та ослабленою, то Китай зазіхне на її території до Урала, і стане надзвичайно потужним гравцем.

"Тому деякі далекодуми говорять про те, що треба якось Росію недотрощити, щоб вона ледве дихала, але не була поглинута Китаєм", – зауважив Рибачук.

Він вважає, що небезпека такої політики у тому, що невідомо, де цей рівень – скільки саме треба зробити, щоб не перебити і не недобити, адже в минулому якщо Росія отримувала можливість, вона відновлювалася і знову ставала небезпечною.

Утім американська сторона серйозно ставиться до такої перспективи, адже саме Китай визначений основним ворогом США. Україна показала, що Росія геть не претендує на "ворога № 1", а от Китай і можливе поглинання Китаєм Росії є реальною загрозою, і американці дуже цим переймаються.

Олег Рибачук про те, як аргументи Кремля впливають на Захід: дивіться відео

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