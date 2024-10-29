Які міста хоче захопити російська армія: Світан оцінив спроможність ворога

Західні ЗМІ з посиланням на дані німецької розвідки повідомили, що Росія буцімто має намір завершити війну у 2026 році і планує окупувати всю Донецьку область, Харків, Дніпро, Запоріжжя. Навряд чи ці плани російського генштабу можуть реалізуватися, адже достатньої кількості солдатів для цього в Росії немає.

Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, пояснивши, що російський генштаб працює над захопленням всієї України, в тому числі частини Європи. Але розробляти плани й врешті виконати їх – це різні речі, розділені, з його слів, у часі на десятки, а то й сотні років.

Дивіться також Втрати Росії в Україні у жовтні одні з найбільших, – розвідка Естонії

На захоплення 1 облцентру росіянам треба 1 мільйон солдатів

Механізми захоплення українських територій в генштабі Росії розписані та надані для ухвалення рішень політичному керівництву, аби отримувати фінансування. Так, зі слів Світана, працює військова система.

"Взята інформація з етапів розробки планів може бути різноплановою, починаючи з захоплення Харкова, Дніпра, Одеси, Тернополя, Львова, Варшави й Берліна, а може і Парижа. Точно до 2026 року в росіян не буде 3-мільйонної армії, це неможливо, а саме стільки потрібно солдатів, аби захопити Харків, Дніпро та Запоріжжя, по 1 мільйону військових на 1 обласний центр", – зауважив Світан.

Тому, на думку військового експерта, ці плани навряд чи є реальними. Однак він наголосив, що ЗСУ повинні готуватися до гіршого варіанту. Якщо німецька розвідка дає певну інформацію виданню Bild щодо планів російської армії, то варто ставитися до неї серйозно та готуватися протидіяти противнику.

Думаю, що український Генштаб, працюючи над своїми десятирічними планами, також враховує дії ворога і розробляє механізм того, як давати йому відсіч,

– підсумував Світан.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив, що Росія не має достатнього ресурсу, аби своє просування в Донецькій області пришвидшити. На заваді планам окупантів стають й ландшафтно-рельєфні особливості місцевості на Донеччині. Він зауважив, що слід враховувати й те, що на певних ділянках ще з 2014 року розміщені лінії оборони ЗСУ.