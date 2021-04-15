Війна, безробіття і COVID: які проблеми зараз найбільше турбують українців

Читать новость на русском

Найбільшою проблемою нашої держави українці називають війну з Росією. Окрім того, значна кількість населення переймається пандемією і безробіттям.

Джерело:

"Рейтинг"

Результати нещодавнього опитування показали, що кількість тих, хто називає коронавірус державною проблемою, збільшилася удвічі.

До теми Президенту не вірять, а локдаун підтримують: як кияни оцінюють боротьбу з коронавірусом

Проблеми державного рівня

Ключовими проблемами країни респонденти вважають

  • військовий конфлікт на Сході України (47%),
  • відсутність роботи, безробіття (37%)
  • епідемію коронавірусу (35%).

Інші важливі проблеми

  • 27% вважають важливою проблемою низький рівень зарплат і пенсій,
  • 21% – хабарництво та корупцію у владі, по
  • 19% – некомпетентність влади та підвищення тарифів на комунальні послуги,
  • 16% – неможливість отримати якісне медичне обслуговування.

У порівнянні з липнем 2020 удвічі зросла кількість тих, хто вважає епідемію коронавірусу важливою проблемою для країни.

Щодо війни на Донбасі, тут результати дещо змінилися в іншу сторону: у липні найважливішою проблемою її називали 51% опитаних.

Найменше українці жаліються на нестачу свободи і демократії та неможливість отримати якісну освіту.


Найбільш важливі проблеми для українців / Скриншот

Особисті проблеми українців

На особистому рівні найважливішими проблемами респонденти вважають низький рівень зарплат та пенсій (38%) та підвищення тарифів на комунальні послуги (35%).
Особисті проблеми українців:
  • епідемію коронавірусу особистою проблемою вважають 25%,
  • військовий конфлікт на сході України – 24%,
  • підвищення цін на основні товари та послуги – 23%,
  • відсутність роботи, безробіття – 23%,
  • неможливість отримати якісне медичне обслуговування – 16%,
  • хабарництво та корупцію у владі – 14%,
  • некомпетентність влади – 13%.
З липня 2020 значно зросла кількість тих, хто вважають особистими проблемами, підвищення тарифів та епідемію коронавірусу.
Що відомо про опитування? Його провели 24 – 28 березня, опитавши 2000 респондентів. Аудиторія: населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Метод опитування: особисте інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2%.