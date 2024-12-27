Як Трамп може вплинути на війну: 3 сценарії дій американського політика

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп обіцяв за 24 години завершити війну в Україні. Проте вже зрозумів, що це питання набагато складніше, ніж він собі уявляв раніше.

Російський диктатор Владімір Путін показує свій норов й напряму відкидає те, що пропонує Трамп. Тож, чи здатний взагалі Трамп повпливати на війну Росії в Україні, сказав 24 Каналу прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках Михайло Касьянов.

Читайте також Доки Путін не приповзе на колінах: Трамп має жорстку відповідь для Кремля

Як діятиме Трамп щодо війни в Україні

Відповідь на питання, як Трамп може вплинути на війну – пряма. На думку експрем'єр-міністр Росії, новообраний президент США може суттєво вплинути на Путіна й російську агресію проти України.

Як зазначив Касьянов, існує три сценарії розвитку ситуації. Найгірший сценарій – Трамп просто погодиться з тим, щоб Путін зруйнував світопорядок, який сформувався у світі після Другової світової війни, та тиснутиме на Україну, щоб вона пішла на поступки Росії. Такий варіант розвитку подій малоймовірний, однак його розглядають.

Другий сценарій – Трамп залишить підтримку України на тому рівні, що був при Джо Байдені. При цьому адміністрація нового американського президента пропонуватиме різні схеми для врегулювання ситуації. Втім, усім добре відомо, що Путін не піде на жодні поступки.

Я думаю, що через 3 – 4 місяці Трамп зрозуміє, що з Путіним ні про що домовлятися не можна. До того ж російський диктатор постійно придумуватиме різні відмазки,

– мовив прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках.

Третій сценарій – коли Трамп зрозуміє, що Путін не договороспроможний й розізлиться на нього. Тоді президент США спільно з Конгресом ухвалить рішення про збільшення фінансової допомоги Україні.

Це означатиме сильний тиск на Росію, зокрема економічний. Американці підтримуватимуть вітчизняну нафтову промисловість й будуть заохочувати її. Пропозиція збільшиться й відповідно знизиться ціна,

– зауважив Касьянов.

За його словами, через це Путін зіштовхнеться одразу з двома проблемами – збільшенням військової допомоги Україні та зниженням доходів.

Що у розумінні Путіна "стійкий мир"

Днями Путін заявив, що Росія нібито прагне миру та завершення війни. Водночас згодом сказав, що у 2025 році будуть далі досягатися цілі так званої "сво".

А от російський міністр закордонних справ Сєргєй Лавров сказав, що Москва буцімто готова до переговорів, але їх не влаштовує перемир'я, мовляв, Росія хоче стабільного та стійкого миру.

Терористичними атаками, зокрема по енергетичній системі України, та "м'ясними штурмами", російський диктатор хоче продемонструвати світу, що час розв'язувати питання війни в Україні,

– наголосив прем'єр-міністр Росії у 2000 – 2004 роках.

За його словами, Путін не хоче просто припинення вогню, щоб Україна накопичувала сили. Президент країни-агресора прагне, щоб весь світ визнав перемогу Росії й визнати путінські умови капітуляції.

Саме це у розумінні Кремля і є "стійкий мир". Тому ні Лавров, ні Путін, ні будь-хто інший не демонструють готовності до перемовин. Сьогодні неможливі жодні перемовини,

– додав Касьянов.

До того ж Путін розраховує, що суспільство в європейських країнах почне хвилюватися і вимагатиме від своєї влади якомога швидше зупинити війну. Тому найближчі кілька місяців диктатор навмисно гратиме у війну на виснаження та продовжувати руйнувати України, щоб створити враження буцімто Україна не зможе перемогти, тому погоджуйтеся на мої умови.

На думку експрем'єр-міністра Росії, вихід з цієї ситуації можливий, якщо США та Європа ухвалять рішення, що Україна переможе. Для цього партнери повинні вдвічі збільшити фінансування та постачання озброєння.