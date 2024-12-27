Как Трамп может повлиять на войну: 3 сценария действий американского политика

Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал за 24 часа завершить войну в Украине. Однако уже понял, что этот вопрос гораздо сложнее, чем он себе представлял ранее.

Российский диктатор Владимир Путин показывает свой нрав и напрямую отвергает то, что предлагает Трамп. Поэтому, способен ли вообще Трамп повлиять на войну России в Украине, сказал 24 Каналу премьер-министр России в 2000 – 2004 годах Михаил Касьянов.

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Как будет действовать Трамп по войне в Украине

Ответ на вопрос, как Трамп может повлиять на войну – прямой. По мнению экс-премьер-министр России, новоизбранный президент США может существенно повлиять на Путина и российскую агрессию против Украины.

Как отметил Касьянов, существует три сценария развития ситуации. Худший сценарий – Трамп просто согласится с тем, чтобы Путин разрушил миропорядок, который сформировался в мире после Второй мировой войны, и будет давить на Украину, чтобы она пошла на уступки России. Такой вариант развития событий маловероятен, однако его рассматривают.

Второй сценарий – Трамп оставит поддержку Украины на том уровне, что был при Джо Байдене. При этом администрация нового американского президента будет предлагать различные схемы для урегулирования ситуации. Впрочем, всем хорошо известно, что Путин не пойдет ни на какие уступки.

Я думаю, что через 3 – 4 месяца Трамп поймет, что с Путиным ни о чем договариваться нельзя. К тому же российский диктатор постоянно будет придумывать различные отмазки,

– сказал премьер-министр России в 2000 – 2004 годах.

Третий сценарий – когда Трамп поймет, что Путин не договороспособен и разозлится на него. Тогда президент США совместно с Конгрессом примет решение об увеличении финансовой помощи Украине.

Это будет означать сильное давление на Россию, в частности экономическое. Американцы будут поддерживать отечественную нефтяную промышленность и будут поощрять ее. Предложение увеличится и соответственно снизится цена,

– отметил Касьянов.

По его словам, из-за этого Путин столкнется сразу с двумя проблемами – увеличением военной помощи Украине и снижением доходов.

Что в понимании Путина "устойчивый мир"

На днях Путин заявил, что Россия якобы стремится к миру и завершению войны. В то же время впоследствии сказал, что в 2025 году будут дальше достигаться цели так называемой "сво".

А вот российский министр иностранных дел Сергей Лавров сказал, что Москва якобы готова к переговорам, но их не устраивает перемирие, мол, Россия хочет стабильного и устойчивого мира.

Террористическими атаками, в частности по энергетической системе Украины, и "мясными штурмами", российский диктатор хочет продемонстрировать миру, что время решать вопрос войны в Украине,

– отметил премьер-министр России в 2000 – 2004 годах.

По его словам, Путин не хочет просто прекращения огня, чтобы Украина накапливала силы. Президент страны-агрессора стремится, чтобы весь мир признал победу России и признать путинские условия капитуляции.

Именно это в понимании Кремля и есть "устойчивый мир". Поэтому ни Лавров, ни Путин, ни кто-либо другой не демонстрируют готовности к переговорам. Сегодня невозможны никакие переговоры,

– добавил Касьянов.

К тому же Путин рассчитывает, что общество в европейских странах начнет волноваться и потребует от своих властей как можно скорее остановить войну. Поэтому ближайшие несколько месяцев диктатор намеренно будет играть в войну на истощение и продолжать разрушать Украину, чтобы создать впечатление будто Украина не сможет победить, поэтому соглашайтесь на мои условия.

По мнению экс-премьер-министра России, выход из этой ситуации возможен, если США и Европа примут решение, что Украина победит. Для этого партнеры должны вдвое увеличить финансирование и поставки вооружения.