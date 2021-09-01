В яких умовах доводиться працювати українцям за кордоном: досвід заробітчанина

Українці окрім високих зарплат вірять й іншим обіцянкам про кращі умови життя та можливість самореалізації за кордом.

Але щастить не всім, а лише одиницям, констатують експерти. Зазвичай, заробітчани розповідають про напружений графік роботи, після якого сил вистачає лише на сон.

Заробітчанин Андрій Зеланс ділиться власним досвідом та розповідає, що люди починають працювати о 6 годині ранку і закінчують о 4 годині вечора.

"З понеділка по п'ятницю це 10-ти годинний робочий день. Плюс субота в нас також робоча – з 6 до 12. Тому ти коли приїжджаєш із роботи в будень, у тебе ні бажання, ні сил ні на що, крім того, щоби покупатися, поїсти і відпочити, не залишається", – розповідає він.

Проте не лише на виснажливі робочі дні скаржаться заробітчани. Їх підстерігає безліч інших ризиків, про які працедавці не говорять. До прикладу, якщо людина ніколи не працювала в полі – тут вона теж не заробить. Навіть більше, виявляється, що від робітників часто приховують умови праці, якщо вони серйозно шкодять здоров’ю.

Експерт з працевлаштування Андрій Марисюк пояснює, що завжди нових працівників потребують заводи з виробництва різної хімії – гелів, порошків та інших продуктів.

"Після такої роботи навіть у здорових людей часто виникає алергія. І вони або повертаються назад в Україну, або змінюють роботу на іншу. Через це заводи навмисно приховують свої справжні процеси і називають цю роботу не виробництвом пральних порошків, а, наприклад, роботою з побутовими товарами", – розповів Марисюк.