В каких условиях приходится работать украинцам за рубежом: опыт заробитчанина

Украинцы кроме высоких зарплат верят и другим обещаниям о лучших условиях жизни и возможности самореализации за рубежом.

Но везет не всем, а лишь единицам, констатируют эксперты. Обычно заробитчане рассказывают о напряженном графике работы, после которого сил хватает только на сон.

Работник Андрей Зеланс делится собственным опытом и рассказывает, что люди начинают работать в 6 часов утра и заканчивают в 4 часа вечера.

"С понедельника по пятницу это 10-ти часовой рабочий день. Плюс суббота у нас рабочая – с 6 до 12. Поэтому ты когда приезжаешь с работы в будни, у тебя ни желания, ни сил ни на что, кроме того, чтобы искупаться, поесть и отдохнуть, не остается", – рассказывает он.

Однако не только на изнурительные рабочие дни жалуются работники. Их подстерегает множество других рисков, о которых работодатели не говорят. К примеру, если человек никогда не работал в поле – здесь он тоже не заработает. Даже больше, оказывается, что от рабочих часто скрывают условия труда, если они серьезно вредят здоровью.

Эксперт по трудоустройству Андрей Марисюк объясняет, что всегда в новых работников нуждаются заводы по производству различной химии – гелей, порошков и других продуктов.

"После такой работы даже у здоровых людей часто возникает аллергия. И они либо возвращаются обратно в Украину, либо меняют работу на другую. Из-за этого заводы намеренно скрывают свои истинные процессы и называют эту работу не производством стиральных порошков, а, например, работой с бытовыми товарами", – рассказал Марисюк.