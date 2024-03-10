Непридатні до служби: з якими хворобами серця не мобілізують
Від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані до лав армії.
Втім, підлягають мобілізації не всі чоловіки. Так, є чітко визначені категорії непридатних до проходження військової служби за станом здоров'я. Перелік цих категорій затверджений у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, передає 24 Канал.
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З якими хворобами серця не мобілізують
Згідно з чинним законодавством, чоловіки, які мають хвороби серця не підлягають мобілізації. Так, у Додатку 1 визначені наступні медичні діагнози, з якими військовозобов'язані вважаються непридатними до служби:
- серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронарогенних хворобах серця,
- серцева недостатність II-Б-III стадії в разі ішемічних хвороб серця,
- гіпертонічна хвороба III стадії,
- цереброваскулярні хвороби (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій,
- некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), що супроводжуються серцевою недостатністю,
- легеневе серце та порушення легеневого кровообігу: легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності,
- хвороби легеневих судин, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, що супроводжуються серцевою недостатністю.
- дегенерація (дистрофію) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.
З якими хворобами можуть мобілізувати
Нині можуть призвати на службу військовозобов'язаних, які мають наступні медичні діагнози:
- вилікуваний туберкульоз;
- вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;
- безсимптомний ВІЛ;
- хвороби крові та кровотворних органів, які не прогресують або прогресують повільно, із незначними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани (які супроводжуються підвищеною кровоточивістю), а також інші захворювання цієї природи, які включають порушення імунного механізму;
- хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;
- короткочасні легкі прояви психічних розладів;
- невротичні розлади, пов’язані зі стресом, та соматоформні розлади при помірно виражених, короткочасних виявах, які супроводжуються станом астенії (надмірна втомлюваність, слабкість, зміни настрою);
- хвороби центральної нервової системи, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;
- епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, що супроводжуються короткочасною втратою свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.