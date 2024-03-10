Непридатні до служби: з якими хворобами серця не мобілізують

Від 24 лютого 2022 року в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У цей час військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років можуть бути призвані до лав армії.

Втім, підлягають мобілізації не всі чоловіки. Так, є чітко визначені категорії непридатних до проходження військової служби за станом здоров'я. Перелік цих категорій затверджений у Додатку 1 до Положення про військово-лікарську експертизу Збройних сил України, передає 24 Канал.

Дивіться також Як у новому законі про мобілізацію вирішується питання піклувальників осіб з інвалідністю

З якими хворобами серця не мобілізують

Згідно з чинним законодавством, чоловіки, які мають хвороби серця не підлягають мобілізації. Так, у Додатку 1 визначені наступні медичні діагнози, з якими військовозобов'язані вважаються непридатними до служби:

серцева недостатність II-Б-III стадії при некоронарогенних хворобах серця,

серцева недостатність II-Б-III стадії в разі ішемічних хвороб серця,

гіпертонічна хвороба III стадії,

цереброваскулярні хвороби (наприклад, інфаркт головного мозку або інсульт) зі значними порушеннями функцій,

некоронарогенні хвороби серця (перикарда, міокарда, ендокарда, клапанного апарату), що супроводжуються серцевою недостатністю,

легеневе серце та порушення легеневого кровообігу: легенева емболія, усі форми легенево-серцевої недостатності,

хвороби легеневих судин, усі форми кардіоміопатії, порушення серцевого ритму та провідності, що супроводжуються серцевою недостатністю.

дегенерація (дистрофію) міокарда, пролапс мітрального клапана та інші ураження клапанів серця, наслідки хірургічних втручань з приводу вроджених або набутих вад серця, що супроводжуються серцевою недостатністю.

З якими хворобами можуть мобілізувати

Нині можуть призвати на службу військовозобов'язаних, які мають наступні медичні діагнози: