Непригодные к службе: с какими болезнями сердца не мобилизуют

С 24 февраля 2022 года в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В это время военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут быть призваны в ряды армии.

Впрочем, подлежат мобилизации не все мужчины. Так, есть четко определенные категории непригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Перечень этих категорий утвержден в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, передает 24 Канал.

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С какими болезнями сердца не мобилизуют

Согласно действующему законодательству, мужчины, которые имеют болезни сердца не подлежат мобилизации. Так, в Приложении 1 определены следующие медицинские диагнозы, с которыми военнообязанные считаются непригодными к службе:

сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца,

сердечная недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца,

гипертоническая болезнь III стадии,

цереброваскулярные болезни (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,

некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью,

легочное сердце и нарушения легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности,

болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.

дегенерация (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью.

С какими болезнями могут мобилизовать

Сейчас могут призвать на службу военнообязанных, которые имеют следующие медицинские диагнозы: