Впрочем, подлежат мобилизации не все мужчины. Так, есть четко определенные категории непригодных к прохождению военной службы по состоянию здоровья. Перечень этих категорий утвержден в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе Вооруженных сил Украины, передает 24 Канал.
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С какими болезнями сердца не мобилизуют
Согласно действующему законодательству, мужчины, которые имеют болезни сердца не подлежат мобилизации. Так, в Приложении 1 определены следующие медицинские диагнозы, с которыми военнообязанные считаются непригодными к службе:
- сердечная недостаточность II-Б-III стадии при некоронарогенных болезнях сердца,
- сердечная недостаточность II-Б-III стадии в случае ишемических болезней сердца,
- гипертоническая болезнь III стадии,
- цереброваскулярные болезни (например, инфаркт головного мозга или инсульт) со значительными нарушениями функций,
- некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), сопровождающиеся сердечной недостаточностью,
- легочное сердце и нарушения легочного кровообращения: легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности,
- болезни легочных сосудов, все формы кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма и проводимости, сопровождающиеся сердечной недостаточностью.
- дегенерация (дистрофию) миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающихся сердечной недостаточностью.
С какими болезнями могут мобилизовать
Сейчас могут призвать на службу военнообязанных, которые имеют следующие медицинские диагнозы:
- вылеченный туберкулез;
- вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций;
- бессимптомный ВИЧ;
- болезни крови и кроветворных органов, которые не прогрессируют или прогрессируют медленно, с незначительными нарушениями функций и редкими обострениями анемии, нарушения свертываемости крови, пурпура, геморрагические состояния (сопровождающиеся повышенной кровоточивостью), а также другие заболевания этой природы, которые включают нарушения иммунного механизма;
- болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;
- кратковременные легкие проявления психических расстройств;
- невротические расстройства, связанные со стрессом, и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, которые сопровождаются состоянием астении (чрезмерная утомляемость, слабость, изменения настроения);
- болезни центральной нервной системы, которые медленно развиваются с незначительными нарушениями функций;
- эпизодические и пароксизмальные расстройства (проблемы с центральной нервной системой, сопровождающиеся кратковременной потерей сознания), кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.