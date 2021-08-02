Прийняття Конституції, гривня та серійний вбивця Онопрієнко: події, якими запам'ятався 1996 рік

У 1996 році чи не увесь світ спостерігав за драматичним розлученням британської принцеси Діани з принцом Чарльзом. Головна пара української політики також переживала непрості часи.

Леонід Кучма та Олександр Мороз раніше були конкурентами на виборах. У той час президент та голова Верховної Ради змагались за те, хто перетягне більше "конституційної ковдри" на свій бік.

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Прийняття Конституції України

Багато суперечок щодо того, чи можна вважати "Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького" 1710 року Пилипа Орлика першою Конституцією Європи триває й до сьогодні.

Жодних баталій виникати не може в тому, що у 1996 році Україна уже протягом 5 років була незалежною. Однак громадяни жили, по суті, за радянськими законами 1978 року.

За проєкти Конституції в України намагались братись одразу ж після незалежності. Проблема полягала у тому, що бачення документа у президента та у Верховної ради були різними. Втім, станом на 1996 рік, консенсус начебто знайшли.

І президент, і парламент повинні керуватися незалежними економічними, політичними розрахунками й геополітичними прогнозами,

– заявив Леонід Кучма.



Бачення Леоніда Кучми та парламенту було різним / Фото Getty Images

Тільки парламент то тисячі правок вносив, то ще якось відтягував з прийняттям документа. Тоді Кучма поставив ультиматум – референдум щодо прийняття нової Конституції України. Тобто за Конституцію мав голосувати народ – без депутатів і їхніх правок. Для того, щоб не залишитись з носом, народні обранці погодилися на голосування. До того ж питання пообіцяли розв'язати за один день.

Через Конституцію були суперечності

Між Верховною Радою та президентом була купа суперечностей. Всередині парламенту їх не менше. Однак це й не дивно, адже парламент 1996 року – це представники 15 партій та ще приблизно 200 безпартійних депутатів, тому заради голосів доводилося йти на компроміси.

Праве націоналістичне крило, попри агресивну позицію комуністів та соціалістів, отримало символи: гімн та прапор. Натомість праві поступилися лівим – Кримом, тобто погодилися на його автономію. Водночас нардепи з оточення Кучми за свої голоси отримали домінантні повноваження президента. Голосування тривало майже добу – 315 голосів о 9:18 ранку гарантували країні Конституцію.

Так неодноразово ставалось, що головний документ країни після 1996 року політики переписували заради власних потреб. Втім, тепер 28 червня – одне з головних державних свят країни.

Знакова книжка Забужко

Також у 1996 році вийшла інша знакова книжечка – "Польові дослідження з українського сексу" Оксани Забужко. Вона стала найпомітнішим жіночим твором незалежної України.

На той час в Україні таке фактично заперечували, однак потім виявилося, що про нього не те що говорять вголос, але навіть книжки пишуть і виносять "слово" у назву.



У 1996 році вийшла знакова книжка Оксани Забужко / Фото "РБК-України"

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Як Україні ввели в обіг гривню

У 1996 році Україна отримала власні гроші – гривню, валюту ще Київської Русі та Української Народної Республіки. "Провести, починаючи з 2 вересня, в Україні грошову реформу" – саме такими словами починався указ про грошову реформу в Україні. Інфляцію вдалось погасити.

Мрію фальшивомонетників, ці мільйони купонокарбованців замінили на гривню. Національну валюту друкували переважно за кордоном. В Італії копійки, в Канаді – дрібні банкноти. Велика Британія штампувала "Грушевських", "Шевченків" та 200 гривень з Лесею Українкою, про всяк випадок.



Банкнота номіналом 200 гривень із зображенням Лесі Українки / Фото НБУ

З Канади секретно доправляли гривню кораблями. Рейси, а таких було 4, тривали майже 2 місяці. Втрата хоча б одного з них провокувала б крах економіки. Впродовж 2 тижнів українці могли міняти свої купонокарбованці на нову валюту. Курс – 100 тисяч до 1 гривні.

Лазаренко очолив Кабмін

Тим часом в Росії у 1996 році Борис Єльцин вдруге увійшов у ту саму річку – майже 54% росіян обрали його президентом. Голосували не стільки "за", скільки "всупереч". У той час в Україні – новий Кабінет Міністрів. Євгена Марчука, який до того очолював уряд, відправили у відставку. Кабмін довірили Павлу Лазаренку.



Павло Лазаренко очолив Кабмін / Фото AP

Що відомо про Лазаренка

Він цілував руки Людмили та щоки Леоніда Кучми. Павло Лазаренко – одна з головних персон політичного клану Дніпропетровська – новий прем'єр-міністр України. Через тиждень після призначення машину, в якій перебував голова уряду, намагались підірвати. Замах виявився невдалим. За кілька років після цього вже на лаві підсудних у США Лазаренко звинуватив у теракті помічника Кучми – Олександра Волкова.

В Україні справу про замах забули, а от самого Лазаренка – ні. Він став синонімом корупції. Попри фінансову стабільність і вдало проведену грошову реформу, очільник Кабміну асоціювався з поборами підприємців та непрозорою приватизацією.

Єдині енергетичні системи, які очолювала Юлія Тимошенко, а Лазаренко був, по суті, "хрещеним батьком" компанії, стала монополістом на постачання російського палива для українських підприємств. Список звинувачень можна продовжувати.

Блокував експорт зерна, відтак скуповував його надлишки за низькими цінами внутрішнього ринку, а згодом — експортував це зерно власноруч,

– заявив економіст Андерс Ослунд.

На посаді прем'єр-міністра Павло Лазаренко пробув понад рік. Навіть молитви секти "Слово Боже" не врятували його від відставки. Далі, як відомо, історія закинула колишнього голову уряду в США. Там його чекали не пляжі Малібу, а звичайна американська в'язниця.

Олімпіада 1996 року

Олімпійський комітет завершує кожне змагання приблизно однаковим повідомленням про те, воно було найкращим в історії людства. Атланта 1996 року точно не могла похизуватися таким висновком. Ба більше, Олімпіада мала усі шанси перетворитись на Мюнхен 1972 року, коли палестинські терористи вбили 11 членів збірної Ізраїлю та німецького поліцейського.

В Олімпійському містечку 27 липня 1996 року пролунав вибух. Тоді 2 людей загинули, а ще понад сотня отримали поранення. Справжнього вбивцю вдалося впіймати лише у 2003 році. Ерік Рудольф після Атланти скоїв ще кілька терактів – усі з політичних мотивів.

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Однак для України ці сумні події відійшли на задній план, адже Атланта стала першою Літньою Олімпіадою. Сергій Бубка з жовто-блакитним стягом вивів Україну на змагання в Атланті. За ним – 230 вітчизняних олімпійців. Як не прикро, це єдине, чим відзначився луганчанин у США.

Перша золота медаль

Через травму він навіть не мав шансу поборотись за медалі, а боротьба українців не припинялась. Саме вона подарувала перше літнє олімпійське золото. В'ячеслав Олійник просто розбив свого суперника – поляка Яцека Фафінскі.

Щоправда, цей поєдинок Олійника не єдиний, який закарбувався у пам'яті. Через 20 років після тріумфу він напідпитку побився з поліцейськими у Києві.

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Тріумф Лілії Подкопаєвої

Справжньою тріумфаторкою Олімпіади для України стала 17-річна Лілія Подкопаєва. Гімнастка принесла аж 3 медалі.



Тріумфаторкою Олімпіади для України стала Лілія Подкопаєва / Фото з інстаграму Подкопаєвої

Ну і як без боксу. Володимир Кличко піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу в Атланті. Молодший серед братів в останньому раунді переламав хід фінального поєдинку.

Якими були підсумки Олімпіади

Олімпіада стала тріумфом для країни. Загалом 23 медалі, серед яких 9 золотих. Це найкращий результат для України за всі роки – 9 місце серед усіх 197 учасників змагань. Єдиною "плямою" Атланти став теракт. В Україні, зрештою, у 1996 році без кривавих вбивств теж не обійшлось.

Вбивство Євгена Щербаня

У 90-х роках Євген Щербань був однією з найбагатших людей України – ключовий гравець енергоринку та народний депутат. Доля до Щербаня була безжальною. У листопаді 1996 року він з сім'єю повертався з ювілею Йосипа Кобзона. Щербаня та його дружину розстріляли на летовищі донецького аеропорту. Загинули ще 3 абсолютно випадкових людей.

Бізнесмена вбив росіянин Вадим Болотських. Його напарник хаотично розстрілював з автомата інших. Якщо виконавців вдалось затримати, то замовників ні.

Чому могли вбити нардепа

За однією версією, вбивство Щербаня – розбірки донецьких кланів. За іншою – конкуренти з Дніпропетровська "підминали" під себе ринок. Серед замовників називали й Павла Лазаренка, й навіть Юлію Тимошенко.



Юлію Тимошенко "пришивали" до вбивства Щербаня / Фото "Батьківщини"

Щоправда, Юлію Тимошенко активно "пришивали" до справи вбивства Щербаня значно пізніше – коли влада була у "донецьких "руках, Тимошенко стала головною конкуренткою Віктора Януковича.

Серійний маніяк Онопрієнко

На іншому кінці країни у цей час відбувалися не менш страшні речі. В Україні "бушував" головний маніяк незалежності – так званий "термінатор". Село Братковичі на Львівщині 17 січня 1996 року перетворилось на локацію фільму жахів. Там замордували 7 жителів. Це вже був другий такий напад. Раніше тут жорстоко вбили 5 односельців. Люди навіть організовували загони самооборони.

У Братковичі відправили полк внутрішніх військ. Однак масові вбивства відбувалися вже за межами села й навіть області. Головного маніяка України Анатолія Онопрієнка вдалося "взяти" 14 квітня. На його рахунку 52 жертви, а серед них – 11 дітей.

Онопрієнко зізнався у злочинах, коли справу під особистий контроль взяв начальник управління кримінального розшуку Києва Віталій Ярема, а в майбутньому – генпрокурор впродовж 2014 – 2015 років.

Яким був вирок суду

На слідчих експериментах Онопрієнка одягали в бронежилет і ставили охорону, щоб вбивцю заживо не розірвав народ. Маніяк під час слухань постійно міняв поведінку – від байдужості, до каяття. Він розповідав історію, що вбивати йому наказував злий дух, а під час оголошення вироку хрестився. Президент Леонід Кучма, попри мораторій смертної кари, звертався до міжнародних партнерів про виняток із правила.

Вже 1 квітня 1999 року суддя 12 годин зачитував вирок. Онопрієнка засудили до смертної кари через розстріл. Однак мораторій на неї означав довічне ув'язнення найкривавішому маніяку в історії незалежної. Анатолій Онопрієнко помер в Житомирській колонії у 2013 році. Йому було 54 роки. Місце його поховання тримають в таємниці й досі.

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Про мильні серіали та станцію "Академік Вернадський" – дивіться у повному випуску "України 30".