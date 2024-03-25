Мобілізація в Україні: з якими розладами психіки звільняють від мобілізації

Нещодавно Верховна Рада України продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації. Законодавством передбачені хвороби, які дають право на звільнення від мобілізації.

Згідно зі статтею "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, визначено перелік, який є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації. З якими розладами психіки та поведінки не мобілізують під час дії воєнного стану, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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З якими розладами психіки не мобілізують

Згідно з чинним законодавством, визначено категорії громадян, які вважаються непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку тільки у випадку наявності різко виражених та стійких психічних розладів.

Серед таких розладів вказано:

усі види деменції;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;

ендогенні психози з часто повторюваними фазами;

невротичні стани, пов’язані зі стресом;

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;

розлади особистості та поведінки у зрілому віці;

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

У випадках, коли психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими, особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації.

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