Мобилизация в Украине: с какими расстройствами психики освобождают от мобилизации
Недавно Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации. Законодательством предусмотрены болезни, которые дают право на освобождение от мобилизации.
Согласно статье “О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, определен перечень, который является основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации. С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют во время действия военного положения, читайте в материале 24 Канала.
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С какими расстройствами психики не мобилизуют
Согласно действующему законодательству, определены категории граждан, которые считаются непригодными к военной службе и исключаются из воинского учета только в случае наличия резко выраженных и стойких психических расстройств.
Среди таких расстройств указано:
- все виды деменции;
- расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
- синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;
- эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;
- невротические состояния, связанные со стрессом;
- ангиотрофоневроз III-IV стадии;
- резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;
- расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
- специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д;
- глубокая и тяжелая умственная отсталость.
В случаях, когда психические расстройства являются менее выраженными и кратковременными, лицо может быть признано ограниченно годным и подлежать мобилизации.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что аспиранты, студенты и лица, которые будут ухаживать за людьми с инвалидностью, будут иметь право на отсрочку.
- Он также отметил, что комитет продолжает рассматривать поправки. Если рабочий темп будет таким же и дальше, то по словам Вениславского, законопроект о мобилизации может быть внесен в Раду уже на следующей неделе.
- Ранее Вениславский также рассказал, что никаких разговоров о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет. Он также добавил, что уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет точно будет.