Згідно зі статтею "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, визначено перелік, який є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації. З якими розладами психіки та поведінки не мобілізують під час дії воєнного стану, читайте в матеріалі 24 Каналу.
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З якими розладами психіки не мобілізують
Згідно з чинним законодавством, визначено категорії громадян, які вважаються непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку тільки у випадку наявності різко виражених та стійких психічних розладів.
Серед таких розладів вказано:
- усі види деменції;
- розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;
- синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;
- ендогенні психози з часто повторюваними фазами;
- невротичні стани, пов’язані зі стресом;
- ангіотрофоневроз III-IV стадії;
- різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;
- розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;
- розлади особистості та поведінки у зрілому віці;
- розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;
- специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;
- глибока та тяжка розумова відсталість.
У випадках, коли психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими, особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський розповів, що аспіранти, студенти та особи, які доглядатимуть за людьми з інвалідністю, матимуть право на відстрочку.
- Він також зазначив, що комітет продовжує розглядати поправки. Якщо робочий темп буде таким же і далі, то за словами Веніславського, законопроєкт про мобілізацію може бути внесений до Ради вже на наступному тижні.
- Раніше Веніславський також розповів, що жодних розмов про зниження віку, з якого людина може бути призвана на військову службу за мобілізацією нижче 25 років, нема. Він також додав, що зменшення призовного віку з 27 до 25 років точно буде.