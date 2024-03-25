Згідно зі статтею "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та Положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ, визначено перелік, який є підставою для винесення рішення ВЛК про непридатність та звільнення від мобілізації. З якими розладами психіки та поведінки не мобілізують під час дії воєнного стану, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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З якими розладами психіки не мобілізують

Згідно з чинним законодавством, визначено категорії громадян, які вважаються непридатними до військової служби та виключаються з військового обліку тільки у випадку наявності різко виражених та стійких психічних розладів.

Серед таких розладів вказано:

усі види деменції;

розлади психіки, особистості та поведінки внаслідок ураження головного мозку або соматичної хвороби;

синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами внаслідок вживання психоактивних речовин;

ендогенні психози з часто повторюваними фазами;

невротичні стани, пов’язані зі стресом;

ангіотрофоневроз III-IV стадії;

різко виражені поведінкові синдроми, розлади особистості та емоцій;

розлади поведінки та емоцій у підлітковому віці;

розлади особистості та поведінки у зрілому віці;

розлади звичок та спонукань, статевої ідентифікації, сексуальні розлади;

специфічні розлади мовлення та мови, здібностей до навчання, рухової функції тощо;

глибока та тяжка розумова відсталість.

У випадках, коли психічні розлади є менш вираженими та короткотривалими, особа може бути визнана обмежено придатною і підлягати мобілізації.

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