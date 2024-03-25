Согласно статье “О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, определен перечень, который является основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации. С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют во время действия военного положения, читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также От повестки – до "полигона": как происходит процесс мобилизации в Украине пошагово

С какими расстройствами психики не мобилизуют

Согласно действующему законодательству, определены категории граждан, которые считаются непригодными к военной службе и исключаются из воинского учета только в случае наличия резко выраженных и стойких психических расстройств.

Среди таких расстройств указано:

  • все виды деменции;
  • расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;
  • синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;
  • эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;
  • невротические состояния, связанные со стрессом;
  • ангиотрофоневроз III-IV стадии;
  • резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;
  • расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;
  • расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
  • расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;
  • специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д;
  • глубокая и тяжелая умственная отсталость.

В случаях, когда психические расстройства являются менее выраженными и кратковременными, лицо может быть признано ограниченно годным и подлежать мобилизации.

Мобилизация в Украине: последние новости

  • Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский рассказал, что аспиранты, студенты и лица, которые будут ухаживать за людьми с инвалидностью, будут иметь право на отсрочку.
  • Он также отметил, что комитет продолжает рассматривать поправки. Если рабочий темп будет таким же и дальше, то по словам Вениславского, законопроект о мобилизации может быть внесен в Раду уже на следующей неделе.
  • Ранее Вениславский также рассказал, что никаких разговоров о снижении возраста, с которого человек может быть призван на военную службу по мобилизации ниже 25 лет, нет. Он также добавил, что уменьшение призывного возраста с 27 до 25 лет точно будет.