Согласно статье “О мобилизационной подготовке и мобилизации" и Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, определен перечень, который является основанием для вынесения решения ВВК о непригодности и освобождении от мобилизации. С какими расстройствами психики и поведения не мобилизуют во время действия военного положения, читайте в материале 24 Канала.

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С какими расстройствами психики не мобилизуют

Согласно действующему законодательству, определены категории граждан, которые считаются непригодными к военной службе и исключаются из воинского учета только в случае наличия резко выраженных и стойких психических расстройств.

Среди таких расстройств указано:

все виды деменции;

расстройства психики, личности и поведения вследствие поражения головного мозга или соматической болезни;

синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами вследствие употребления психоактивных веществ;

эндогенные психозы с часто повторяющимися фазами;

невротические состояния, связанные со стрессом;

ангиотрофоневроз III-IV стадии;

резко выраженные поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций;

расстройства поведения и эмоций в подростковом возрасте;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства;

специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, двигательной функции и т.д;

глубокая и тяжелая умственная отсталость.

В случаях, когда психические расстройства являются менее выраженными и кратковременными, лицо может быть признано ограниченно годным и подлежать мобилизации.

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