У Росії нема козиря в рукаві: до якого плану вдасться агресор

За інформацією військових експертів, Україна готується до контрнаступу, який, ймовірно, припаде на весну. Натомість погрози Росії про свою "високоточну зброю та техніку" не мають за собою ніякого підґрунтя.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. Він переконаний, що таємної зброї в Росії немає, натомість є дві специфічні переваги.

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За словами опозиціонера, попри побоювання Заходу, у Росії немає козиря в рукаві. Можливості, які вони зараз мають, уже використовуються у війні. Прихованих резервів в Москви вже не лишилось.

Накі наголосив, що відкриття нових можливостей для росіян супроводжується ризиками, яких побоюються у Кремлі. Мовиться про додаткову мобілізацію чи будь-яке інше рішення.

План Росії

За словами журналіста, на початку січня керівництво Росії чітко розуміло, що в Україну приїде багато техніки та зброї. Весною очікується контрнаступ, до якого Кремль вже певний час готується.

Російська армія також має на меті відволікати українські сили від підготовки до контрнаступу.

План Росії у військовому аспекті зараз виглядає так: відтягувати українське військо, заважати готуватися до наступу і спробувати зайняти більш успішні позиції до майбутнього українського наступу,

– вважає Накі.

Накі про наміри Кремля: дивитись відео

Що відбувається на фронті

Накі зауважив, що на фронті зараз помітне пожвавлення російської армії, яке почалося із Соледару. Росія користується часом перед українським контрнаступом, аби зайняти якомога більше позицій.

Ми бачимо часткове пожвавлення на Запорізькому напрямку, бо Росія розуміє, що контрнаступ може піти звідти,

– додав журналіст.

Він переконаний, що будь-яке пожвавлення має негативні наслідки для росіян. Адже, за його словами, Росія не вміє воювати по-іншому, аніж лобовими штурмовими атаками, які супроводжуються великими втратами. Втрати під Соледаром чи Бахмутом не співмірні із стратегічним значенням цих населених пунктів.

"Ми бачимо, що ПВК "Вагнер", на якій очевидно лежала велика частина завдань по захопленню цих територій, зазнає астрономічних втрат", – повідомив Накі.

Він згадав знімки із супутника одного з російських кладовищ, де похоронені "вагнерівці", його площа збільшилася приблизно у 7 разів.

Психологічні атаки

Росія використовує Білорусь для психологічних атак. Накі зауважив, що періодично щомісяця починаються обговорення про можливий наступ звідти. Останній місяць це робиться надто активно і показово.

Це робиться для того, аби відтягнути українські сили, бо вони змушені укріплювати фронт ще і з того боку,

– додав спікер.

Періодично з’являється інформація щодо підготовки російського наступу з різних напрямків. Накі вважає, що таким способом росіяни намагаються дезорганізувати українське військо, аби підготовка йшла по різних напрямках.

Чи має Росія переваги

Накі наголосив, що російський розрекламований танк "Армата" це "небоєздатна машина, якої у великій кількості немає ні на озброєнні Росії, ні на полі бою".

В бойових діях ми його не побачимо, бо це радше фікція, аніж танк. Однак він існує, до вторгнення їх на російському озброєнні стояло 20,

– підкреслив мовець.

Анонсовані "точні, надшвидкісні" російські ракети, за словами Накі, теж досі не поставлені на озброєння Росії, і кожного року це переносилося.

Однак попри нетехнологічність російської армії, в неї все ж залишається дві переваги – кількість техніки й абсолютне ігнорування будь-яких втрат, наголосив опозиційний журналіст.

Росія готується до наступу