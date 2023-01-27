У России нет козыря в рукаве: к какому плану прибегнет агрессор

По информации военных экспертов, Украина готовится к контрнаступлению, которое, вероятно, придется на весну. В то же время угрозы России о своем "высокоточном оружии и технике" не имеют под собой никаких оснований.

Об этом 24 Канала рассказал российский оппозиционный журналист Майкл Наки. Он убежден, что тайного оружия в России нет, но есть два специфических преимущества.

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По словам оппозиционера, несмотря на опасения Запада, у России нет козыря в рукаве. Возможности, которые у них сейчас есть, уже используются в войне. Скрытых резервов у Москвы уже не осталось.

Наки отметил, что открытие новых возможностей для россиян сопровождается рисками, которых опасаются в Кремле. Речь идет о дополнительной мобилизации или любом другом решении.

План России

По словам журналиста, в начале января руководство России ясно понимало, что в Украину приедет много техники и оружия. Весной ожидается контрнаступление, к которому Кремль уже определенное время готовится.

Российская армия также стремится отвлекать украинские силы от подготовки к контрнаступлению.

План России в военном аспекте сейчас выглядит так: оттягивать украинское войско, мешать готовиться к наступлению и попытаться занять более успешные позиции к будущему украинскому наступлению.

– считает Наки.

Наки о намерениях Кремля: смотреть видео

Что происходит на фронте

Наки отметил, что на фронте сейчас заметно оживление русской армии, которое началось с Соледара. Россия пользуется временем перед украинским контрнаступлением, чтобы занять как можно больше позиций.

Мы видим частичное оживление на Запорожском направлении, потому что Россия понимает, что контрнаступление может уйти оттуда.

– добавил журналист.

Он уверен, что любое оживление имеет негативные последствия для россиян. Ведь, по его словам, Россия не умеет воевать по-другому, чем лобовые штурмовые атаки, сопровождающиеся большими потерями. Потери под Соледаром или Бахмутом не соразмерны стратегическому значению этих населенных пунктов.

"Мы видим, что ППК "Вагнер", на которой очевидно лежала большая часть задач по захвату этих территорий, несет астрономические потери", - сообщил Наки.

Он упомянул снимки со спутника одного из российских кладбищ, где похоронены "вагнеровцы", его площадь увеличилась примерно в 7 раз.

Психологические атаки

Россия использует Белоруссию для психологических атак. Наки отметил, что периодически ежемесячно начинаются обсуждения о возможном наступлении оттуда. В последний месяц это делается слишком активно и показательно.

Это делается для того, чтобы оттянуть украинские силы, потому что они вынуждены укреплять фронт еще и с той стороны,

– добавил спикер.

Периодически появляется информация о подготовке русского наступления по разным направлениям. Наки считает, что таким способом россияне пытаются дезорганизовать украинское войско, чтобы подготовка шла по разным направлениям.

Имеет ли Россия преимущества

Наки подчеркнул, что российский разрекламированный танк "Армата" - это "небоеспособная машина, которой в большом количестве нет ни на вооружении России, ни на поле боя".

В боевых действиях мы его не увидим, потому что это скорее фикция, чем танк. Однако он существует, до вторжения их на российском вооружении стояло 20,

– подчеркнул говорящий.

Анонсированные "точные, сверхскоростные" российские ракеты, по словам Наки, до сих пор не поставлены на вооружение России, и каждый год это переносилось.

Однако, несмотря на нетехнологичность российской армии, у нее все же остается два преимущества – количество техники и абсолютное игнорирование любых потерь, отметил оппозиционный журналист.

Россия готовится к наступлению