До якої енергетичної ситуації готуватися українцям: колишній міністр назвав можливий сценарій

Україна зробила все можливе для того, щоб відновити пошкоджені об'єкти інфраструктури та захистити їх від нових російських атак. Проте нині нікому невідомо й ніхто не може точно спрогнозувати, якою буде ситуація зі світлом цієї зими.

Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Попри те, що вже багато зроблено й підготовлено, українці повинні бути готові до різних сценаріїв

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"Я впевнений, що ніхто сьогодні не скаже й не зможе спрогнозувати, яка ситуація буде взимку. Нам треба готуватися до песимістичного сценарію", – зазначив ексміністр палива та енергетики України.

У якому стані енергетична інфраструктура України: дивіться відео

Не треба забувати про генератори

Внаслідок російських ракетних обстрілів торік Україна втратила частину інфраструктури електроенергетичного комплексу: трансформатори, підстанції тощо.

Упродовж літа енергетикам вдалося відновити значну частину пошкоджених об'єктів. Проте наша країна входить в зиму з низьким рівнем міцності.

Напередодні війни Україна мала 30% резервів. Енергетика працює у такий спосіб, що 70% залучено, а 30% залишається в резерві на випадок аномально холодної зими чи будь-яких інших форс-мажорних явищ,

– сказав Плачков.

Зараз Україна входить в зиму без додаткових резервів. Так, енергетика збалансована й наша держава вироблятиме необхідний обсяг електроенергії для потреб споживачів. Проте, якщо будуть обстріли й обладнання пошкодиться, то відповідно енергетики будуть змушені відключати світло.

Нам не треба забувати про генератори. Заздалегідь підготувати запаси палива для цих генераторів. Також не варто забувати про економію електроенергії. Й особливо треба звернути увагу на теплопостачання,

– додав ексміністр палива та Енергетики України.

Він зауважив, що українці повинні повністю оплачувати електроенергію та закривати борги, щоб в енергетиків були кошти для того, щоб купувати обладнання та відновлювати пошкодження.

Захист енергосистеми України