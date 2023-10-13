К какой энергетической ситуации готовиться украинцам: бывший министр назвал возможный сценарий
Украина сделала все возможное, чтобы восстановить поврежденные объекты инфраструктуры и защитить их от новых российских атак. Однако сейчас никому не известно и никто не может точно спрогнозировать, какая ситуация со светом будут этой зимы.
Такое мнение 24 Каналу выразил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Несмотря на то, что уже многое сделано и подготовлено, украинцы должны быть готовы к разным сценариям
Важно Возможны зимние блэкауты: Корольчук предположил, насколько они будут продолжительными
"Я уверен, что никто сегодня не скажет и не сможет спрогнозировать, какая ситуация будет зимой. Нам нужно готовиться к пессимистическому сценарию", – отметил экс-министр топлива и энергетики Украины.
В каком состоянии энергетическая инфраструктура Украины: смотрите видео
Не надо забывать о генераторах
В результате российских ракетных обстрелов в прошлом году Украина потеряла часть инфраструктуры электроэнергетического комплекса: трансформаторы, подстанции и т.д.
За лето энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденных объектов. Однако наша страна входит в зиму с низким уровнем крепости.
В преддверии войны Украина имела 30% резервов. Энергетика работает таким образом, что 70% привлечено, а 30% остается в резерве на случай аномально холодной зимы или других форс-мажорных явлений,
– сказал Плачков.
Сейчас Украина входит в зиму без дополнительных резервов. Энергетика сбалансирована и наше государство будет производить необходимый объем электроэнергии для нужд потребителей. Однако если будут обстрелы и оборудование повредится, то соответственно энергетики будут вынуждены отключать свет.
Нам не нужно забывать о генераторах. Предварительно подготовить запасы топлива для этих генераторов. Также не стоит забывать об экономии электроэнергии. И особо нужно обратить внимание на теплоснабжение,
– добавил экс-министр топлива и Энергетики Украины.
Он отметил, что украинцы должны полностью оплачивать электроэнергию и закрывать долги, чтобы у энергетиков были средства, чтобы покупать оборудование и восстанавливать повреждения.
Защита энергосистемы Украины
- В Украине до сих пор продолжаются работы по защите энергетической инфраструктуры. Впрочем, больший объем работ уже реализован. По словам министра энергетики, в этом году Украина гораздо лучше готова к атакам России, чем прошлой зимой.
- Глава "Укрэнерго" рассказал, что энергетические объекты Украины будут иметь три уровня защиты. Строительство инженерных укреплений завершится в ноябре.
- По мнению военного эксперта Петра Черника, в этом году энергетическая инфраструктура лучше защищена, чем в прошлом. Однако Россия не собирается отступать от своих планов.