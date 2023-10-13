Такое мнение 24 Каналу выразил бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков. Несмотря на то, что уже многое сделано и подготовлено, украинцы должны быть готовы к разным сценариям

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"Я уверен, что никто сегодня не скажет и не сможет спрогнозировать, какая ситуация будет зимой. Нам нужно готовиться к пессимистическому сценарию", – отметил экс-министр топлива и энергетики Украины.

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Не надо забывать о генераторах

В результате российских ракетных обстрелов в прошлом году Украина потеряла часть инфраструктуры электроэнергетического комплекса: трансформаторы, подстанции и т.д.

За лето энергетикам удалось восстановить значительную часть поврежденных объектов. Однако наша страна входит в зиму с низким уровнем крепости.

В преддверии войны Украина имела 30% резервов. Энергетика работает таким образом, что 70% привлечено, а 30% остается в резерве на случай аномально холодной зимы или других форс-мажорных явлений,

– сказал Плачков.

Сейчас Украина входит в зиму без дополнительных резервов. Энергетика сбалансирована и наше государство будет производить необходимый объем электроэнергии для нужд потребителей. Однако если будут обстрелы и оборудование повредится, то соответственно энергетики будут вынуждены отключать свет.

Нам не нужно забывать о генераторах. Предварительно подготовить запасы топлива для этих генераторов. Также не стоит забывать об экономии электроэнергии. И особо нужно обратить внимание на теплоснабжение,

– добавил экс-министр топлива и Энергетики Украины.

Он отметил, что украинцы должны полностью оплачивать электроэнергию и закрывать долги, чтобы у энергетиков были средства, чтобы покупать оборудование и восстанавливать повреждения.

Защита энергосистемы Украины