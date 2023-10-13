Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Попри те, що вже багато зроблено й підготовлено, українці повинні бути готові до різних сценаріїв
Важливо Можливі зимові блекаути: Корольчук припустив, наскільки вони будуть тривалими
"Я впевнений, що ніхто сьогодні не скаже й не зможе спрогнозувати, яка ситуація буде взимку. Нам треба готуватися до песимістичного сценарію", – зазначив ексміністр палива та енергетики України.
У якому стані енергетична інфраструктура України: дивіться відео
Не треба забувати про генератори
Внаслідок російських ракетних обстрілів торік Україна втратила частину інфраструктури електроенергетичного комплексу: трансформатори, підстанції тощо.
Упродовж літа енергетикам вдалося відновити значну частину пошкоджених об'єктів. Проте наша країна входить в зиму з низьким рівнем міцності.
Напередодні війни Україна мала 30% резервів. Енергетика працює у такий спосіб, що 70% залучено, а 30% залишається в резерві на випадок аномально холодної зими чи будь-яких інших форс-мажорних явищ,
– сказав Плачков.
Зараз Україна входить в зиму без додаткових резервів. Так, енергетика збалансована й наша держава вироблятиме необхідний обсяг електроенергії для потреб споживачів. Проте, якщо будуть обстріли й обладнання пошкодиться, то відповідно енергетики будуть змушені відключати світло.
Нам не треба забувати про генератори. Заздалегідь підготувати запаси палива для цих генераторів. Також не варто забувати про економію електроенергії. Й особливо треба звернути увагу на теплопостачання,
– додав ексміністр палива та Енергетики України.
Він зауважив, що українці повинні повністю оплачувати електроенергію та закривати борги, щоб в енергетиків були кошти для того, щоб купувати обладнання та відновлювати пошкодження.
Захист енергосистеми України
- В Україні досі тривають роботи щодо захисту енергетичної інфраструктури. Втім, більший обсяг робіт вже реалізований. За словами міністра енергетики, цього року Україна набагато краще готова до атак Росії, ніж минулої зими.
- Очільник "Укренерго" розповів, що енергетичні об'єкти України матимуть три рівні захисту. Зведення інженерних укріплень завершиться у листопаді.
- На думку військового експерта Петра Черника, цього року енергетична інфраструктура краще захищена, ніж торік. Втім, Росія не збирається відступати від своїх планів.