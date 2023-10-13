Таку думку 24 Каналу висловив колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков. Попри те, що вже багато зроблено й підготовлено, українці повинні бути готові до різних сценаріїв

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"Я впевнений, що ніхто сьогодні не скаже й не зможе спрогнозувати, яка ситуація буде взимку. Нам треба готуватися до песимістичного сценарію", – зазначив ексміністр палива та енергетики України.

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Не треба забувати про генератори

Внаслідок російських ракетних обстрілів торік Україна втратила частину інфраструктури електроенергетичного комплексу: трансформатори, підстанції тощо.

Упродовж літа енергетикам вдалося відновити значну частину пошкоджених об'єктів. Проте наша країна входить в зиму з низьким рівнем міцності.

Напередодні війни Україна мала 30% резервів. Енергетика працює у такий спосіб, що 70% залучено, а 30% залишається в резерві на випадок аномально холодної зими чи будь-яких інших форс-мажорних явищ,

– сказав Плачков.

Зараз Україна входить в зиму без додаткових резервів. Так, енергетика збалансована й наша держава вироблятиме необхідний обсяг електроенергії для потреб споживачів. Проте, якщо будуть обстріли й обладнання пошкодиться, то відповідно енергетики будуть змушені відключати світло.

Нам не треба забувати про генератори. Заздалегідь підготувати запаси палива для цих генераторів. Також не варто забувати про економію електроенергії. Й особливо треба звернути увагу на теплопостачання,

– додав ексміністр палива та Енергетики України.

Він зауважив, що українці повинні повністю оплачувати електроенергію та закривати борги, щоб в енергетиків були кошти для того, щоб купувати обладнання та відновлювати пошкодження.

Захист енергосистеми України